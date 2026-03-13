Plan na piątek: Zatrzymać Noteć

Koszykarze Polonii Leszno otwierają sportowy weekend w mieście z jasnym nastawieniem – chcą zmazać plamę po jesiennej porażce. W pierwszej rundzie ekipa z Inowrocławia triumfowała na własnym parkiecie 101:91, bazując głównie na świetnej dyspozycji z dystansu.

Trener Maciej Dudzik zapewnia, że zespół odrobił lekcje i jest gotowy na nową odsłonę rywala. Noteć po zmianach kadrowych stawia na szybkie tempo gry, co stawia przed leszczyńską defensywą spore wyzwanie.

Walka o ligowe punkty bez kapitana

Sytuacja w tabeli dodaje pikanterii temu spotkaniu:

Polonia Leszno : 9. miejsce i 37 punktów na koncie.

: 9. miejsce i 37 punktów na koncie. Noteć Inowrocław: 13. lokata z dorobkiem 35 punktów.

Niewielkie różnice punktowe sprawiają, że zwycięstwo może pozwolić Polonii na wyraźny skok w górę zestawienia. Gospodarze będą musieli jednak radzić sobie w osłabieniu – z powodu urazu kolana na parkiecie nadal nie zobaczymy kapitana zespołu, Kamila Zywerta.

Kibice jako „szósty zawodnik”

Mimo braku lidera, zespół liczy na gorącą atmosferę w hali Trapez. Karol Kankowski w imieniu drużyny apeluje o głośny doping, który w tym sezonie wielokrotnie pomagał leszczyńskim koszykarzom w trudnych momentach.

