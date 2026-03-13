Wielki rewanż w Trapezie. Polonia Leszno podejmuje Noteć Inowrocław

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-13 11:23

Piątkowy wieczór w Lesznie upłynie pod znakiem koszykarskich emocji. Novimex Polonia 1912 Leszno stanie przed szansą na wyrównanie rachunków z Notecią Inowrocław. Początek starcia o godzinie 19:00.

Novimex Polonia Leszno

i

Autor: Novimex Polonia 1912 Leszno/ Facebook

Plan na piątek: Zatrzymać Noteć

Koszykarze Polonii Leszno otwierają sportowy weekend w mieście z jasnym nastawieniem – chcą zmazać plamę po jesiennej porażce. W pierwszej rundzie ekipa z Inowrocławia triumfowała na własnym parkiecie 101:91, bazując głównie na świetnej dyspozycji z dystansu.

Trener Maciej Dudzik zapewnia, że zespół odrobił lekcje i jest gotowy na nową odsłonę rywala. Noteć po zmianach kadrowych stawia na szybkie tempo gry, co stawia przed leszczyńską defensywą spore wyzwanie.

Polecany artykuł:

Stadion Smoczyka ożył po zimie. Żużlowcy Unii Leszno wyjechali na tor

Walka o ligowe punkty bez kapitana

Sytuacja w tabeli dodaje pikanterii temu spotkaniu:

  • Polonia Leszno: 9. miejsce i 37 punktów na koncie.
  • Noteć Inowrocław: 13. lokata z dorobkiem 35 punktów.

Niewielkie różnice punktowe sprawiają, że zwycięstwo może pozwolić Polonii na wyraźny skok w górę zestawienia. Gospodarze będą musieli jednak radzić sobie w osłabieniu – z powodu urazu kolana na parkiecie nadal nie zobaczymy kapitana zespołu, Kamila Zywerta.

Kibice jako „szósty zawodnik”

Mimo braku lidera, zespół liczy na gorącą atmosferę w hali Trapez. Karol Kankowski w imieniu drużyny apeluje o głośny doping, który w tym sezonie wielokrotnie pomagał leszczyńskim koszykarzom w trudnych momentach.

Rodzice ofiar Sebastiana M. oburzeni jego zachowaniem
Szybki quiz nie tylko dla fanów muzyki. Czyj to album? Kult, Lady Pank, Budka Suflera
Pytanie 1 z 12
"Ostateczny krach systemu korporacji" z 1998 roku to album zespołu: