Plan na piątek: Zatrzymać Noteć
Koszykarze Polonii Leszno otwierają sportowy weekend w mieście z jasnym nastawieniem – chcą zmazać plamę po jesiennej porażce. W pierwszej rundzie ekipa z Inowrocławia triumfowała na własnym parkiecie 101:91, bazując głównie na świetnej dyspozycji z dystansu.
Trener Maciej Dudzik zapewnia, że zespół odrobił lekcje i jest gotowy na nową odsłonę rywala. Noteć po zmianach kadrowych stawia na szybkie tempo gry, co stawia przed leszczyńską defensywą spore wyzwanie.
Walka o ligowe punkty bez kapitana
Sytuacja w tabeli dodaje pikanterii temu spotkaniu:
- Polonia Leszno: 9. miejsce i 37 punktów na koncie.
- Noteć Inowrocław: 13. lokata z dorobkiem 35 punktów.
Niewielkie różnice punktowe sprawiają, że zwycięstwo może pozwolić Polonii na wyraźny skok w górę zestawienia. Gospodarze będą musieli jednak radzić sobie w osłabieniu – z powodu urazu kolana na parkiecie nadal nie zobaczymy kapitana zespołu, Kamila Zywerta.
Kibice jako „szósty zawodnik”
Mimo braku lidera, zespół liczy na gorącą atmosferę w hali Trapez. Karol Kankowski w imieniu drużyny apeluje o głośny doping, który w tym sezonie wielokrotnie pomagał leszczyńskim koszykarzom w trudnych momentach.