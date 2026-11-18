Gmina Lipno w krajowej czołówce. Wynik wyższy niż w okolicach metropolii

W opublikowanym niedawno rankingu Business Insider Polska, opartym na szczegółowej analizie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lat 2021–2025, przeanalizowano migracje w 2109 gminach wiejskich oraz obszarach wiejskich w całej Polsce.

Największym zaskoczeniem zestawienia okazała się Gmina Lipno, która zajęła wysokie 22. miejsce w Polsce wśród najbardziej pożądanych wiejskich lokalizacji do życia.

Wyniki te potwierdzają oficjalne rejestry demograficzne. Według danych GUS na koniec 2025 roku gmina Lipno liczyła 10 545 mieszkańców. W ciągu zaledwie pięciu lat (2020–2025) populacja gminy wzrosła o +15,4%, co czyni ją najszybciej rozwijającą się jednostką w całym powiecie. W perspektywie dekady wzrost ten sięgnął 36,7%, a od 1995 roku liczba mieszkańców Lipna skoczyła o ponad 105%.

Autor: Tomasz Szymlet

Miasto się kurczy, obwarzanek rośnie. Zjawisko „rozproszonej koncentracji”

Sukces gminy Lipno i sąsiednich terenów jest bezpośrednio powiązany ze zmianami demograficznymi w samym Lesznie. Według danych GUS miasto sukcesywnie traci mieszkańców – w 2025 roku w Lesznie zamieszkiwało 58 766 osób, co oznacza spadek o 9,1% w porównaniu z 2014 rokiem. Długoterminowe prognozy demograficzne wskazują, że do 2060 roku populacja miasta może zmniejszyć się nawet o 31,4% – 32%.

Eksperci wskazują jednak, że nie mamy do czynienia z klasycznym upadkiem regionu, lecz z procesem suburbanizacji (tzw. „rozproszoną koncentracją”). Z powodu braku atrakcyjnych działek w granicach administracyjnych Leszna, rodziny wyprowadzają się do tzw. „gmin obwarzankowych”. Nowi mieszkańcy wsi nie zrywają jednak relacji z miastem – w Lesznie nadal pracują, posyłają dzieci do szkół i korzystają z miejskiej infrastruktury oraz usług

Powiat leszczyński „demograficzną lokomotywą” Wielkopolski i Polski

Cały powiat leszczyński wyróżnia się na mapie demograficznej kraju. Na koniec 2025 roku powiat zamieszkiwało 61 121 osób (o 4,9% więcej niż w 2020 r.).

Wyjątkowość tego obszaru potwierdzają kluczowe wskaźniki:

Dodatni przyrost naturalny: W 2024 roku w całej Wielkopolsce wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł -2,80 na 1000 ludności . Powiat leszczyński był jednym z zaledwie dwóch powiatów w całym województwie (obok poznańskiego), w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny

W 2024 roku w całej Wielkopolsce wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł . Powiat leszczyński był jednym z zaledwie (obok poznańskiego), w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny Wysokie saldo migracji: Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej powiatu wynosi 0,26 , co daje mu drugie miejsce w Wielkopolsce, zaraz po powiecie poznańskim.

Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej powiatu wynosi , co daje mu drugie miejsce w Wielkopolsce, zaraz po powiecie poznańskim. Krajowa czołówka: W raporcie Instytutu Pokolenia powiat leszczyński został zaliczony do wąskiego grona 12 „demograficznych lokomotyw” Polski – samorządów łączących najwyższe dodatnie saldo migracji z wysokim współczynnikiem dzietności (TFR na poziomie 1,70 przy średniej krajowej 1,34).

Które miasta w Wielkopolsce maja największe problemy demograficzne? Sprawdź w galerii:

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Gmina po gminie: Jak zmienia się populacja w powiecie leszczyńskim?

Procesy osadnicze nie przebiegają jednakowo we wszystkich częściach powiatu:

Gmina Lipno: +15,4% w 5 lat (10 545 mieszkańców) – bezapelacyjny lider wzrostu. Gmina Rydzyna: +7,9% w 5 lat (10 761 mieszkańców) – przybyło 789 osób, wyłącznie dzięki dodatniemu saldu migracji. Gmina Święciechowa: +5,7% w 5 lat (8 937 mieszkańców). Gmina Włoszakowice: +3,8% w 5 lat (10 082 mieszkańców). Gmina Osieczna: +1,1% w 5 lat (9 365 mieszkańców). Gmina Wijewo: -0,4% w 5 lat (3 753 mieszkańców) – niewielka stabilizacja. Gmina Krzemieniewo: -3,7% w 5 lat (7 678 mieszkańców) – jedyna gmina w powiecie odnotowująca spadek liczby ludności ze względu na większe oddalenie od miasta

Dlaczego mieszkańcy wybierają życie pod Lesznem?

O atrakcyjności osiedleńczej regionu decyduje splot kilku kluczowych czynników:

Dostępność komunikacyjna: Droga ekspresowa S5 (obwodnica Leszna) oraz drogi krajowe DK12 i DK309 zapewniają szybki dojazd do pracy i szkół w centrum Leszna, a także sprawny wyjazd w stronę Poznania i Wrocławia.

Droga ekspresowa (obwodnica Leszna) oraz drogi krajowe zapewniają szybki dojazd do pracy i szkół w centrum Leszna, a także sprawny wyjazd w stronę Poznania i Wrocławia. Przestrzeń i komfort mieszkaniowy: Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w powiecie leszczyńskim wynosi aż 110,2 m² (wobec 82,1 m² w Wielkopolsce i 75,6 m² w Polsce). Dominacja zabudowy jednorodzinnej przyciąga młode rodziny szukające przestrzeni i spokoju.

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w powiecie leszczyńskim wynosi aż (wobec w Wielkopolsce i w Polsce). Dominacja zabudowy jednorodzinnej przyciąga młode rodziny szukające przestrzeni i spokoju. Silny rynek pracy i spokój: Powiat charakteryzuje się bardzo niską stopą bezrobocia na poziomie 2,6% oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego – wskaźnik przestępczości wynosi tu zaledwie 9,84 na 1000 mieszkańców przy wysokiej wykrywalności sprawców (78,9%).

Obecność gminy Lipno w pierwszej trzydziestce ogólnopolskiego rankingu Business Insidera pokazuje, że dynamiczny rozwój osadniczy nie jest domeną wyłącznie bezpośrednich przedmieść Poznania czy Warszawy. Region leszczyński pokazuje, że mniejsze ośrodki subregionalne potrafią stworzyć dobre warunki do zamieszkania i budowania przyszłości.

Źródła: Główny Urząd Statystyczny (BDL 2020–2025), Powiat Leszczyński / Business Insider Polska (Ranking TOP 30, XI 2026), Raport Instytutu Pokolenia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego