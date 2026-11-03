Leszno walczy o amerykańską bazę. „Lokalizacja może być dla nas szansą”

Rząd rozważa wybór miejsca pod nową, stałą obecność wojsk amerykańskich. Jak zwraca uwagę prezydent Leszna, miasto znajduje się dokładnie pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie włodarz miasta otwarcie przedstawia swoje oczekiwania wobec propozycji MON:

„Chciałbym, aby Leszno było brane pod uwagę w rozmowach o rozwoju obecności wojsk sojuszniczych w Polsce”.

Grzegorz Rusiecki przesłał już oficjalny dokument do wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pismo przekazano również do wiadomości Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Markowi Sokołowskiemu, dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego płk. Tomaszowi Kocikowskiemu oraz parlamentarzystom z regionu.

Kompleks w Wyciążkowie i nowe mieszkania dla wojska

Kluczowym punktem oferty samorządu jest wsparcie rozwoju infrastruktury wojskowej w kompleksie Wyciążkowo. Miasto zaoferowało udostępnienie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe dla żołnierzy.

W pismach skierowanych do szefa resortu obrony prezydent Leszna podkreśla korzyści płynące ze wspólnego projektu:

„Jednym z możliwych kierunków rozwoju jest ulokowanie w regionie leszczyńskim jednostek wojsk amerykańskich. Takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do wzmocnienia potencjału obronnego Polski, a jednocześnie stworzyć nowe możliwości rozwoju infrastruktury wojskowej i cywilnej”.

Gotowość do przekazania terenów pod zaplecze mieszkaniowe była już przedmiotem ustaleń podczas spotkania konsultacyjnego 28 października 2026 roku z udziałem dowódcy Leszczyńskiego Garnizonu, ppłk. Piotra Plewy.

Jakie atuty wyciąga Leszno? Lotnisko i obrona przeciwlotnicza

Samorząd przygotował zestaw konkretnych argumentów przemawiających za wyznaczeniem tej lokalizacji:

Świetne położenie i transport: Bliskość trasy ekspresowej S5 oraz linii kolejowych zapewnia sprawny dojazd do Poznania (ok. 75 km), Wrocławia (ok. 100 km) i Zielonej Góry (ok. 90 km).

Bliskość trasy ekspresowej S5 oraz linii kolejowych zapewnia sprawny dojazd do Poznania (ok. 75 km), Wrocławia (ok. 100 km) i Zielonej Góry (ok. 90 km). Obecność wojsk przeciwlotniczych: Stacjonujące w Lesznie pododdziały z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego mogłyby zapewnić osłonę dla kluczowych instalacji wojskowych.

Stacjonujące w Lesznie pododdziały z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego mogłyby zapewnić osłonę dla kluczowych instalacji wojskowych. Potencjał leszczyńskiego lotniska: W przeszłości na miejscowym lądowisku siadały już duże samoloty transportowe Lockheed C-130 Hercules. Władze miasta wskazują na możliwość przeprowadzenia analizy i modernizacji pasa startowego pod kątem regularnych lotów transportowych.

Jednym z atutów Leszna jest lotnisko:

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Perspektywa rozwoju dla całego regionu

W ocenie władz samorządowych utworzenie bazy to nie tylko wzmocnienie wschodniej flanki NATO, ale także impuls gospodarczy.

Zaproszenie skierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej włodarz podsumowuje krótkim komentarzem:

„Taka współpraca to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również konkretna perspektywa rozwoju naszego miasta i całego regionu”.

Czy propozycja Leszna zyska uznanie w oczach przedstawicieli MON oraz amerykańskich dowódców? Sprawa z pewnością będzie miała swój dalszy ciąg.