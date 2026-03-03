Inwestycja, której nikt nie szanuje?

Sołectwo Wilkowice (Gmina Lipno) opublikowało w mediach społecznościowych wymowne zdjęcia, na których widać nowo wybudowaną drewnianą wiatę. Zamiast czystego miejsca do odpoczynku, pod stołami i na ławkach zalegają puste butelki po alkoholu, niedopałki papierosów oraz resztki jedzenia i opakowań. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy trwają prace przy remoncie sali wiejskiej, a teren formalnie wciąż jest placem budowy.

3

Fundusz sołecki kontra brak kultury

Wiata powstała dzięki zaangażowaniu rady sołeckiej oraz środkom z funduszu sołeckiego, czyli pieniądzom, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. W planach po zakończeniu remontu było posianie trawy i nasadzenie roślinności, jednak obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania sens dalszych starań. „Po co zdobywać fundusze na kolejne inwestycje, skoro nikt tego nie docenia i nie szanuje?” – pytają rozgoryczeni przedstawiciele sołectwa, apelując do mieszkańców o dbanie o wspólne mienie.

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel