Wilkowice: „Ręce opadają”. Nowa wiata zasypana śmieciami

Tomasz Szymlet
2026-03-03 12:56

Mieszkańcy Wilkowic przecierają oczy ze zdumienia, a sołectwo nie kryje rozgoryczenia. Nowa wiata, która miała służyć lokalnej społeczności, stała się miejscem libacji i składowiskiem odpadów, zanim jeszcze oficjalnie zakończono prace wokół świetlicy.

Inwestycja, której nikt nie szanuje?

Sołectwo Wilkowice (Gmina Lipno) opublikowało w mediach społecznościowych wymowne zdjęcia, na których widać nowo wybudowaną drewnianą wiatę. Zamiast czystego miejsca do odpoczynku, pod stołami i na ławkach zalegają puste butelki po alkoholu, niedopałki papierosów oraz resztki jedzenia i opakowań. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy trwają prace przy remoncie sali wiejskiej, a teren formalnie wciąż jest placem budowy.

Wiata Wilkowice
Galeria zdjęć 3

Fundusz sołecki kontra brak kultury

Wiata powstała dzięki zaangażowaniu rady sołeckiej oraz środkom z funduszu sołeckiego, czyli pieniądzom, które mają służyć wszystkim mieszkańcom. W planach po zakończeniu remontu było posianie trawy i nasadzenie roślinności, jednak obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania sens dalszych starań. „Po co zdobywać fundusze na kolejne inwestycje, skoro nikt tego nie docenia i nie szanuje?” – pytają rozgoryczeni przedstawiciele sołectwa, apelując do mieszkańców o dbanie o wspólne mienie.

