Głośniej niż dziewczyna, prawie jak samolot. 20-latek z Kościana ukarany za hałaśliwe auto

Joanna Haliasz
2026-03-03 12:28

Honda 20-latka generowała hałas porównywalny do maszyn lotniczych. O możliwościach pojazdu informowała naklejka przy wydechu „Louder than your girlfriend last night”, co w tłumaczeniu oznacza„ Głośniej niż twoja dziewczyna wczoraj wieczorem”.

Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Młody kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej w minioną niedziele (1 marca) na ul. Łąkowej w Kościanie. Podejrzenia policjantów wzbudził dźwięk wydawany przez pojazd – wyraźnie odbiegający od standardowego poziomu.

- W związku z podejrzeniem modyfikacji układu wydechowego, niespełniającej norm technicznych policjanci przeprowadzili pomiar sonometrem. Wynik był jednoznaczny – pojazd generował hałas na poziomie 117 dB, podczas gdy dopuszczalna norma dla samochodów z silnikiem benzynowym wynosi 93 dB – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. - Dla porównania – startujący samolot w pobliżu pasa startowego wytwarza hałas na poziomie od 120 dB. Oznacza to, że zmodyfikowany układ wydechowy Hondy osiągał wartości zbliżone do maszyn lotniczych.

Ryk silnika hondy 20-latka było słychać więc z daleka, a z bliska można było dostrzec nad wydechem „ostrzeżenie” - „Louder than your girlfriend last night”, czyli „Głośniej niż twoja dziewczyna wczoraj wieczorem”.

W wyniku kontroli kierujący został ukarany mandatem karnym, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. Aby odzyskać dokument, właściciel będzie musiał przywrócić pojazd do stanu zgodnego z obowiązującymi normami oraz przejść dodatkowe badanie techniczne - informuje policjant. 

