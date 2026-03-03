Głośniej niż dziewczyna, prawie jak samolot. 20-latek z Kościana ukarany za hałaśliwe auto

Głośniej niż dziewczyna, prawie jak samolot

Młody kierowca został zatrzymany do kontroli drogowej w minioną niedziele (1 marca) na ul. Łąkowej w Kościanie. Podejrzenia policjantów wzbudził dźwięk wydawany przez pojazd – wyraźnie odbiegający od standardowego poziomu.

- W związku z podejrzeniem modyfikacji układu wydechowego, niespełniającej norm technicznych policjanci przeprowadzili pomiar sonometrem. Wynik był jednoznaczny – pojazd generował hałas na poziomie 117 dB, podczas gdy dopuszczalna norma dla samochodów z silnikiem benzynowym wynosi 93 dB – mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. - Dla porównania – startujący samolot w pobliżu pasa startowego wytwarza hałas na poziomie od 120 dB. Oznacza to, że zmodyfikowany układ wydechowy Hondy osiągał wartości zbliżone do maszyn lotniczych.

Ryk silnika hondy 20-latka było słychać więc z daleka, a z bliska można było dostrzec nad wydechem „ostrzeżenie” - „Louder than your girlfriend last night”, czyli „Głośniej niż twoja dziewczyna wczoraj wieczorem”.

- W wyniku kontroli kierujący został ukarany mandatem karnym, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. Aby odzyskać dokument, właściciel będzie musiał przywrócić pojazd do stanu zgodnego z obowiązującymi normami oraz przejść dodatkowe badanie techniczne - informuje policjant.

