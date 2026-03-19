Bieg z historią rodu Borków w tle

Nazwa wydarzenia nie jest przypadkowa – bezpośrednio nawiązuje ona do rodu Borków, założycieli i wieloletnich właścicieli Osiecznej. To właśnie Wojsław Borek, kasztelan santocki, nadał miastu herb i uzyskał dla niego prawa miejskie w 1370 roku. Ród ten władał tymi terenami przez blisko 140 lat, aż do śmierci Andrzeja Borka Osieckiego w 1509 roku. Dla lokalnej społeczności bieg stał się doskonałą okazją do kultywowania pamięci o tych korzeniach, a dla przyjezdnych – sposobem na poznanie bogatych dziejów regionu.

Trasy dla każdego: Od 1 do 10 kilometrów

Centrum wydarzeń tradycyjnie znajdzie się przy Centrum Kultury i Bibliotece w Osiecznej przy ul. Krzywińskiej 4. Organizatorzy przygotowali dystanse dostosowane do różnych poziomów zaawansowania:

1 km – bieg dedykowany dzieciom (zapisy odbywają się bezpośrednio w dniu zawodów),

(zapisy odbywają się bezpośrednio w dniu zawodów), 5 km – bieg główny (opłata startowa wynosi 50 zł),

(opłata startowa wynosi 50 zł), 10 km – bieg główny dla bardziej wymagających (opłata startowa to 70 zł).

Warto się pospieszyć, ponieważ lista startowa na biegi główne zamyka się 29 kwietnia. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem platformy zapisyonline.pl.

"Trasa jest dość ciekawa i wcale nie taka łatwa" – zapowiada Sławomir Kosmalski, burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, zachęcając do sprawdzenia swoich sił na osieckich ścieżkach.

Pakiety, medale i sportowa integracja

Każdy uczestnik, który przekroczy linię mety, otrzyma pamiątkowy medal oraz pakiet startowy. Na najszybszych biegaczy w poszczególnych kategoriach czekają okolicznościowe puchary. Organizatorzy zachęcają, aby zabrać ze sobą rodziny i znajomych, by wspólnie, na sportowo, rozpocząć tegoroczną majówkę w gminie Osieczna. Do zobaczenia na starcie!

