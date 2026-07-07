Zachwyca jednym z najpiękniejszych ratuszy i duchem „Małej Europy”. To wielkopolskie „Ateny”, które musisz odwiedzić

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-07 9:09

Wielkopolska skrywa wiele skarbów, ale Leszno zajmuje wśród nich miejsce szczególne. To wyjątkowe miasto o królewskim rodowodzie, które niegdyś nazywano „Wielkopolskimi Atenami”, do dziś zachwyca unikalną architekturą, historią i dziedzictwem, które przyciąga turystów szukających czegoś więcej niż tylko popularnych szlaków.

Drogowskaz miejski z nazwami zabytków Leszna na tle kamienic. O atrakcjach turystycznych przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Tomek Szymlet

Rynek jak z bajki. Barokowa perła w sercu miasta

Sercem Leszna jest Rynek – jeden z największych i najbardziej klimatycznych placów w regionie, otoczony 37 kolorowymi kamieniczkami. Centralne miejsce zajmuje tu ratusz, uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce. To prawdziwa perła baroku, przy której budowie pracowali tacy mistrzowie jak Pompeo Ferrari czy królewski architekt Dominik Merlini.Jego znakiem rozpoznawczym jest smukła, 60-metrowa wieża zegarowa z polskim orłem, która góruje nad miastem. Spacerując pobliskimi uliczkami, warto spoglądać w górę – kolorowe dekoracje, takie jak wiszące parasolki nad deptakiem czy miniaturowe balony, dodają starówce niesamowitego, nowoczesnego uroku.

Leszno - zachwyca jednym z najpiękniejszych ratuszy i duchem „Małej Europy”
Autor: Tomasz Szymlet

Jan Amos Komeński i duch tolerancji. Tu tworzyła się historia świata

Leszno to miasto, które przed wiekami stało się bezpieczną przystanią dla uchodźców religijnych z całej Europy, zyskując miano „Małej Europy w Wielkopolsce”. To właśnie tutaj:

  • Działał Jan Amos Komeński, wybitny teolog i „nauczyciel narodów”, który w Lesznie napisał swoje najważniejsze dzieła, tworząc teoretyczne podstawy nowoczesnego szkolnictwa.
  • Słynne Gimnazjum Leszczyńskie przyciągało najwybitniejsze umysły epoki, stając się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych dawnej Rzeczypospolitej.
  • Kwitło drukarstwo i atmosfera wolności wyznaniowej, której ślady znajdziemy w tutejszych świątyniach, m.in. w dawnym zborze braci czeskich – dzisiejszym kościele św. Jana Chrzciciela.
Leszno - zachwyca jednym z najpiękniejszych ratuszy i duchem „Małej Europy”
Autor: Tomasz Szymlet

Miejsce, gdzie czas zwalnia. Dąb „Bolek” i królewskie spacery

Jeśli szukasz klimatu „slow travel”, Leszno jest idealnym wyborem na jednodniowy wyjazd lub weekend. Miasto oferuje unikalne połączenie historii z naturą:

  • Plac Metziga i Dąb „Bolek”: To zielone płuca śródmieścia, gdzie rośnie potężny dąb szypułkowy o obwodzie ponad 525 cm, będący dumą mieszkańców.
  • Muzeum Okręgowe: Mieszczące się w dawnej pastorówce i synagodze, kryje pamiątki po rodach Leszczyńskich i Sułkowskich oraz unikatowe zbiory judaiców.
  • Rodzinne atrakcje: Na najmłodszych czeka mini ZOO w Parku Tysiąclecia, do którego wstęp jest całkowicie bezpłatny.

Leszno to miasto, które nie odkrywa wszystkich kart od razu. Cierpliwy turysta odnajdzie w nim ducha dawnej wielkości, spokój zabytkowych parków i architekturę, która przenosi nas prosto do złotej ery polskiej kultury.

Źródła: lesznoregion.pl, leszno.pl, kierunkowo.pl, Wikipedia, museo.pl, reformacja.muzeumleszno.pl, opracowania naukowego Adama Podsiadłego o Komeńskim 

Leszno - zachwyca jednym z najpiękniejszych ratuszy i duchem „Małej Europy”
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