Zielona rewolucja wokół ratusza: Zamiast betonu będą rośliny

Najważniejszą zmianą, jaką odczują mieszkańcy, będzie ogromna ilość nowej zieleni. Do tej pory na Rynku rośliny zajmowały malutki skrawek – niewiele ponad 60 metrów kwadratowych. Po remoncie zielony obszar powiększy się aż jedenastokrotnie i zajmie blisko 790 metrów kwadratowych. Wokół zabytkowego ratusza powstaną duże pasy z rabatami kwiatowymi, a po północnej stronie placu pojawi się spory trawnik oraz mała fontanna, która schłodzi powietrze w upalne dni.

„Miasto planuje rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku – w pierwszej kolejności obejmą one przebudowę infrastruktury podziemnej, w tym przygotowanie pod przyszłe podłączenia do sieci ciepłowniczej. Tu przypomnijmy, łączone będą dwa zadania: modernizacja płyty Rynku i doprowadzenie miejskiego cieplika Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do mieszkańców Leszna, bo taki projekt również w Lesznie jest przygotowywany, realizowany.” - wyjaśnia Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

Wszystkie te działania pod ziemią mają na celu kompleksowe przygotowanie terenu, aby po ułożeniu nowej nawierzchni nie trzeba było jej znowu zrywać.

Rynek bez barier i ponowne wykorzystanie starej kostki

Projekt mocno stawia na wygodę wszystkich mieszkańców. Cała płyta Rynku zostanie idealnie wyrównana. Znikną krawężniki i uskoki, co bardzo ułatwi poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom spacerującym z wózkami dziecięcymi. Nowy bruk będzie wykonany z bezpiecznych, antypoślizgowych materiałów.

"Co ciekawe, miasto nie wyrzuci starej nawierzchni. Aż 70% dotychczasowej kostki granitowej zostanie zdemontowane, wyczyszczone i ułożone na nowo. Na Rynku pojawi się także nowoczesne oświetlenie (w tym lampy wbudowane w grunt), nowe ławki, kosze na śmieci oraz maszty flagowe. Dodatkowo Pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego zostanie przesunięty bliżej ratusza, żeby był lepiej widoczny." - dodaje Michał Wiśniewski.

Inwestycja powstanie dzięki dotacji z funduszy europejskich, a cała przebudowa ma potrwać 14 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.