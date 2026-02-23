Dramat w czterech ścianach

Drastyczne sceny rozegrały się w sobotę, 21 lutego ok. godz. 22:30 w mieszkaniu w Święciechowie. Po wszystkim sprawca sam zadzwonił na numer alarmowy 112 i opowiedział o tym, co zrobił swojej partnerce.

- Leszczyńska policja została powiadomiona o usiłowaniu zabójstwa kobiety na terenie Święciechowy. Jak się później okazało, zgłoszenie pochodziło od samego sprawcy zdarzenia. Na miejsce pod wskazany adres natychmiast pojechali policjanci, którzy zastali 26-letnią kobietę z obrażeniami głowy, a także zamieszkującego w tym lokalu 31-letniego sprawcę zdarzenia. Policjanci niezwłocznie wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego, która przewiozła 26-latke do szpitala - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

- 31-latek, mieszkaniec Święciechowy, sprawca tego zdarzenia w niedzielę usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa swojej znajomej, 26-letniej mieszkanki Leszna - mówi M. Żymełka.

Dziś mężczyzna przesłuchany będzie w Prokuraturze Rejonowej w Lesznie.

Policja nie udziela informacji, w jaki sposób 31-latek próbował zabić kobietę.

