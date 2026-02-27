Rysopis zaginionej i apel o kontakt

Vanessa Bańczyk opuściła dom 26 lutego około godziny 15:30. Zaginiona ma 165 cm wzrostu, brązowe oczy oraz ciemne włosy z charakterystycznymi czerwonymi pasemkami. W chwili zaginięcia ubrana była w jasne spodnie typu jeans, bordową bluzę oraz białe sportowe buty marki Nike.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 12-latki lub widziały ją w ciągu ostatnich godzin. Każda wskazówka może okazać się kluczowa dla bezpiecznego odnalezienia dziewczynki.

Informacje można przekazywać bezpośrednio dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji w Lesznie pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub dzwoniąc na ogólnopolski numer alarmowy 112.

i Autor: Policja Leszno / Facebook

Do jego domu przyszedł sam premier Wielkiej Brytanii!