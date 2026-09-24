Zaginął młody mieszkaniec Koszanowa

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie prowadzi intensywne poszukiwania zaginionego Jakuba Skrobały. 16-letni mieszkaniec gminy Śmigiel w dniu zaginięcia około godziny 16:00 opuścił dom i od tamtej pory nie powrócił ani nie skontaktował się z rodziną.

Zaginiony ma około 190 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała oraz krótkie brązowe włosy. Nie posiada zarostu, a z wyglądu przypomina 18-latka. W chwili wyjścia z domu ubrany był w białą bluzę z kapturem, czarne spodnie dresowe z białymi paskami po bokach oraz czarne buty typu sneakers. Miał na sobie również okulary w czarnych oprawkach.

Wszystkie osoby, które widziały nastolatka po 23 września lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kościanie pod numerem telefonu 47 77 26 211 lub pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112.