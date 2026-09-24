Nowa zielona przestrzeń i wyrównany teren aż do "dzikiej plaży"

Infrastruktura rekreacyjna na letnisku w Osiecznej stale się rozwija, a przestrzeń dostępna dla wypoczywających jest sukcesywnie poszerzana. Jak poinformował burmistrz Sławomir Kosmalski, po zakończeniu sezonu letniego – w okresie zimowym – zaplanowano prace polegające na wyczyszczeniu i uporządkowaniu obszaru ciągnącego się aż do "dzikiej plaży".Będzie to zwieńczenie działań związanych z porządkowaniem tego terenu. Po zakończeniu prac cała przestrzeń zostanie wyrównana i obsiana nową trawą.

Co zmieni się na „dzikiej plaży”? Piasek tak, ale trzcina zostaje

Prace obejmą również samą "dziką plażę". Gmina zadba o nawiezienie nowego piasku, co poprawi komfort osób wchodzących do wody. Planowane porządki wzdłuż linii brzegowej napotkały jednak formalne przeszkody.

– Próbowaliśmy uzyskać pozwolenie na wycięcie trzciny, jednak jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie nie wyrażają zgody na takie wycinki. Piasek na pewno dowieziemy, a miejsca do kąpieli na terenie letniska na pewno będzie wystarczająco dużo – wyjaśnia burmistrz Sławomir Kosmalski.

XXXVII Dni Osiecznej

Gdzie pojawi się ratownik? Ważne informacje dla kąpielisk

Wypoczywający nad wodą muszą pamiętać o zróżnicowaniu w obsłudze ratowniczej na osieckich plażach:

Dzika plaża pozostanie miejscem nieposiadającym obsługi ratowniczej – kąpiel będzie się tam odbywać bez nadzoru ratownika.

Plaża główna będzie tradycyjnie strzeżona – profesjonalna obsługa ratownicza pojawi się na miejscu w szczycie sezonu, czyli w lipcu i sierpniu.