Powojenne znaleziska

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 80 lat, wciąż odnajdywane są jej wojskowe pozostałości. Wczoraj na terenie Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie pracownicy wykonujący prace ziemne wykopali minę przeciwpancerną i pocisk moździerzowy. Na miejsce wysłani zostali policjanci, którzy zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów. Patrol Saperski Wojska Polskiego zabezpieczył minę i przetransportował na poligon, gdzie została zneutralizowana. Mimo to policjanci pozostali przy szpitalu i do ich powrotu nadal zabezpieczali okolice wykopów przed dostępem osób postronnych.

- Z uwagi na podejrzenie, że na tym terenie mogą znajdować się jeszcze inne niebezpieczne pozostałości wojenne, dziś od godzin porannych Patrol Saperski ponownie wznowił prace, mające na celu odkopanie pozostałości i zażegnanie niebezpieczeństwa - mówił Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Działania zakończyły się dziś (24 września) o godz. 13:30. Niczego więcej niebezpiecznego nie znaleziono.

- Spore ilości łusek, maski przeciwgazowe, skorodowane elementy broni - wymienia J. Lemański.

Policja przypomina, aby po znalezieniu przedmiotu przypominającego niewybuch zachować szczególną ostrożność. "Nie wolno go dotykać, przenosić, ani sprawdzać na własną rękę. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i każdorazowo powiadomić policję".

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