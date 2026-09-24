Saperzy znów w Kościanie. Przeczesywali teren przy Centrum Neuropsychiatrycznym [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-09-24 14:17

Saperzy przyjechali do Kościana wczoraj, żeby zabrać wykopaną podczas prac ziemnych minę przeciwpancerną. Dziś pojawili się ponownie, tym razem ze specjalistycznym sprzętem, żeby dokładnie sprawdzić przyszpitalny teren.

Powojenne znaleziska

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 80 lat, wciąż odnajdywane są jej wojskowe pozostałości. Wczoraj na terenie Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego w Kościanie pracownicy wykonujący prace ziemne wykopali minę przeciwpancerną i pocisk moździerzowy. Na miejsce wysłani zostali policjanci, którzy zabezpieczali teren do czasu przyjazdu saperów. Patrol Saperski Wojska Polskiego zabezpieczył minę i przetransportował na poligon, gdzie została zneutralizowana. Mimo to policjanci pozostali przy szpitalu i do ich powrotu nadal zabezpieczali okolice wykopów przed dostępem osób postronnych. 

- Z uwagi na podejrzenie, że na tym terenie mogą znajdować się jeszcze inne niebezpieczne pozostałości wojenne, dziś od godzin porannych Patrol Saperski ponownie wznowił prace, mające na celu odkopanie pozostałości i zażegnanie niebezpieczeństwa - mówił Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Działania zakończyły się dziś (24 września) o godz. 13:30. Niczego więcej niebezpiecznego nie znaleziono. 

- Spore ilości łusek, maski przeciwgazowe, skorodowane elementy broni - wymienia J. Lemański. 

Policja przypomina, aby po znalezieniu przedmiotu przypominającego niewybuch zachować szczególną ostrożność. "Nie wolno go dotykać, przenosić, ani sprawdzać na własną rękę. Należy oddalić się na bezpieczną odległość i każdorazowo powiadomić policję".

Wysłali balon w przestworza

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