Mocny skład Polonii na nadchodzący sezon

W ostatnim czasie klub z Leszna ogłosił nazwisko Mikołaja Stopierzyńskiego. To doświadczony 31-letni koszykarz, który ostatnio reprezentował klub z Poznania, a w przeszłości grał też dla takich klubów jak Górnik Wałbrzych, Znicz Pruszków, Start Lublin, czy WKK Wrocław. W minionych rozgrywkach zawodnik ten występując w Enei Basket Poznań zdobywał średnio na mecz 10 punktów. To bez wątpienia solidność i podniesienie siły rażenia ekipy z Leszna.

Wiemy, że na grafice zaprezentowanej przez Zdrovo Polonię 1912 Leszno brakuje odsłonięcia jeszcze jednej karty. Ze słów prezesa Dawida Szczepaniaka wynika, że będzie to drugi obok Wendella Mitchella zawodnik zagraniczny. Jego nazwisko prawdopodobnie poznamy w najbliższy weekend. Nie ulega wątpliwości, że z tak mocną kadrą zespół z Leszna urasta do jednego z faworytów do wygrania ligi. Szef klubu nie ukrywa zresztą aspiracji do awansu i jasno wypowiada się na temat zaatakowania elity, co byłoby bez wątpienia wielką sprawą.