Zagraniczny zamknie skład

AB
2026-07-16 9:24

Czy będziemy mieć kolejną drużynę na poziomie ekstraklasy? Rodzi się duża szansa, by tak się stało po najbliższym sezonie. Zdrovo Polonia 1912 Leszno zwiększa budżet i ogłasza duże, jak na I ligę koszykówki nazwiska. Do odsłonięcia zostało jeszcze jedno.

Stopierzyński
Autor: Zdrovo Polonia 1912 Leszno/ Facebook

Mocny skład Polonii na nadchodzący sezon 

 W ostatnim czasie klub z Leszna ogłosił nazwisko Mikołaja Stopierzyńskiego. To doświadczony 31-letni koszykarz, który ostatnio reprezentował klub z Poznania, a w przeszłości grał też dla takich klubów jak Górnik Wałbrzych, Znicz Pruszków, Start Lublin, czy WKK Wrocław. W minionych rozgrywkach zawodnik ten występując w Enei Basket Poznań zdobywał średnio na mecz 10 punktów. To bez wątpienia solidność i podniesienie siły rażenia ekipy z Leszna.

 Wiemy, że na grafice zaprezentowanej przez Zdrovo Polonię 1912 Leszno brakuje odsłonięcia jeszcze jednej karty. Ze słów prezesa Dawida Szczepaniaka wynika, że będzie to drugi obok Wendella Mitchella zawodnik zagraniczny. Jego nazwisko prawdopodobnie poznamy w najbliższy weekend. Nie ulega wątpliwości, że z tak mocną kadrą zespół z Leszna urasta do jednego z faworytów do wygrania ligi. Szef klubu nie ukrywa zresztą aspiracji do awansu i jasno wypowiada się na temat zaatakowania elity, co byłoby bez wątpienia wielką sprawą.

Polecany artykuł:

Tragiczny poranek w regionie. Młody kierowca zginął w zmiażdżonej kabinie
Znasz te przedmioty z czasów PRL? Kiedyś były w każdym domu!
Pytanie 1 z 11
Co jest na zdjęciu?
Znasz te przedmioty z czasów PRL? Sprawdź się w QUIZIE