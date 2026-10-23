Załatwiają tu dowody osobiste, nie wiedząc, co kryje się pod ziemią. Niezwykły budynek w Wielkopolsce

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-23 11:05

Większość mieszkańców i turystów mijających ten obiekt myśli, że to zwykła siedziba lokalnych władz. Tymczasem niezwykła budowla wzniesiona na sztucznej wyspie kryje tajemnicę na miarę powieści sensacyjnej. Pod stopami urzędników znajduje się podziemna grota, w której przed wiekami odbywały się tajne spotkania.

Trójkąt na sztucznej wyspie. Architektoniczny fenomen w skali kraju

W wielkopolskiej wsi Włoszakowice stoi budynek, którego rzut wywołuje niemałe zaskoczenie u historyków i architektów. Wzniesiony w latach 1749–1752 pałac posadowiono na sztucznie usypanej, pięciokątnej wyspie otoczonej głęboką fosą.

To jednak dopiero początek osobliwości. Cały obiekt zbudowano na planie trójkąta równobocznego o wklęsłych narożnikach, nad którym góruje cofnięte trójkątne piętro. W polskiej architekturze rezydencjonalnej nie istnieje żaden drugi budynek o takiej konstrukcji.

Pałac Włoszakowice
Autor: Gmina Włoszakowice/ Facebook

Kielnia i podziemna grota. Co ukrywał książę Sułkowski?

Za tą niespotykaną formą stoi książę Aleksander Józef Sułkowski – ówczesny właściciel tutejszych dóbr oraz jeden z pierwszych polskich wolnomularzy. Kształt budynku miał być architektonicznym odzwierciedleniem trójkątnej kielni, czyli jednego z najważniejszych symboli masońskich.

Największy sekret rezydencji znajduje się jednak pod ziemią. W piwnicach zaprojektowano tak zwaną skalną grotę (sala terrena). To właśnie w tej surowej, odizolowanej przestrzeni miały odbywać się tajne zebrania loży masońskiej, z dala od wzroku osób postronnych. Co ciekawe, w przeszłości majątek ten należał do rodu Opalińskich, a nawet stanowił wiano Katarzyny Opalińskiej, zanim przeszedł w ręce króla Stanisława Leszczyńskiego.

Barokowy pałac we Włoszakowicach z trójkątnym piętrem. O masońskiej tajemnicy tego miejsca dowiesz się z Eska Leszno.
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Najbardziej niezwykły urząd w Polsce

Mimo tak mrocznej i skomplikowanej historii, budowla nie stała się opuszczonym muzeum. Dziś w tym masońskim pałacu funkcjonuje Urząd Gminy Włoszakowice. Mieszkańcy przychodzą tu załatwiać codzienne sprawy urzędowe, często nie mając pojęcia, że znajdują się w jedynej w Polsce rezydencji wzniesionej jako manifest wolnomularstwa.Tajemniczej atmosfery dopełnia otaczający obiekt park angielski, w którym rośnie monumentalny platan o obwodzie pnia wynoszącym aż 800 centymetrów. Warto też pamiętać, że Włoszakowice to miejsce narodzin Karola Kurpińskiego, kompozytora i autora legendarnej „Warszawianki”.

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