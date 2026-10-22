Czekając na remont

O konieczności gruntownego remontu siedziby Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Leszczyńskich 5 w Lesznie mówi się od pewnego czasu. Utwierdziła w tym przeprowadzona kilka miesięcy temu wizja lokalna. Wykazała ona, że konieczne są m.in. wymiana wszystkich instalacji, remont podłóg i uporządkowanie dziedzińca, gdzie czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. To ostatnia instytucja kultury pod opieką miasta, która nie była jeszcze remontowana.

- Do tego się przygotowujemy. Jestem przekonany, że już w grudniu będziemy mogli złożyć wniosek do środków norweskich o kompleksową modernizację budynku MBWA. Przeznaczenia tego całego terenu pod przestrzeń i wystawową i również taką, powiedziałbym, artystyczno-plastyczną w sensie budowania sekcji. Ale również przestrzeni takiej letniej, gdzie będzie można organizować różne wydarzenia w przestrzeni otwartej. Myślę, że BWA na to zasługuje - mówił Radiu Eska prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki tuż przed galą z okazji 50-lecia MBWA.

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych powstało w 1976 roku. Zanim instytucja osiadła w kamienicy przy ul. Leszczyńskich jej biura mieściły się tymczasowo w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. T. Kościuszki, przy Al. Zygmunta Krasińskiego oraz w zaadaptowanym pokoju przy ul. Łaziebnej 14. W minioną sobotę (17 października) w Teatrze Miejskim w Lesznie MBWA obchodziło galę jubileuszową. Każdego dnia instytucja przybliża swoim odbiorcom sztukę współczesną organizując wystawy, warsztaty, czy pokazy filmowe. Aktualnie prezentuje prace artystów leszczyńskiego środowiska plastycznego podczas 24. Prezentacji. Wystawa ma charakter konkursu i odbywa się w formie biennale.

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