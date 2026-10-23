Mowa o kompleksowej przebudowie i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Chrobrego. Choć wstępne szacunki mówiły nawet o blisko 70 milionach złotych, przetarg dał miastu finansową niespodziankę – ostateczna umowa zamknęła się na kwocie 57,7 miliona złotych, z czego aż ponad 48 milionów to unijne dofinansowanie.

Znikają stare mury, rośnie nowoczesność

Zanim jednak ruszyły właściwe prace, teren musiały sprawdzić ekipy archeologiczne. Po zakończeniu tych prac na plac budowy wjechał ciężki sprzęt, dając zielone światło dla pierwszych wyburzeń. Obecnie robotnicy koncentrują się na rozbiórkach części budynku od strony ulicy Zielonej oraz w dawnym gmachu sąsiadującej biblioteki.

Autor: Tomek Szymlet

Co dokładnie powstaną w nowym MOK-u?

Głównym założeniem projektu jest unikalne połączenie dotychczasowego gmachu MOK-u z dawną biblioteką. Dzięki temu powstanie nowoczesny kompleks na miarę XXI wieku, w którym znajdą się m.in.:

Nowoczesna sala widowiskowa mieszcząca aż 600 widzów, wyposażona w najwyższej klasy nagłośnienie i oświetlenie,

mieszcząca aż 600 widzów, wyposażona w najwyższej klasy nagłośnienie i oświetlenie, Przestronne, nowoczesne foyer oraz restauracja,

oraz restauracja, Nowe sale prób dla lokalnych artystów i w pełni przystosowane zaplecze konferencyjne.

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że przed mieszkańcami kilkanaście miesięcy utrudnień, ale finał ma wynagrodzić wszystko. Zakończenie prac i wielkie otwarcie nowego ośrodka zaplanowano na przełom 2027 i 2028 roku. Region zyska perełkę, o której z pewnością będzie głośno w całej Wielkopolsce.

Zobaczcie ostatnie zdjęcia "starego" MOK-u i biblioteki przy Chrobrego.

17