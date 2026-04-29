Zbiórka karmy zamiast zniczy. Leszczynianie oddają hołd Łukaszowi Litewce

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-04-29 10:28

Mieszkańcy Leszna pokazują, że pamięć o tragicznie zmarłym społeczniku można uczcić realną pomocą. Na Rynku trwa zbiórka karmy dla zwierząt, która jest odpowiedzią na prośbę rodziny Łukasza Litewki.

Karma zamiast zniczy na rynku w Lesznie
Karma zamiast zniczy na rynku w Lesznie Karma zamiast zniczy na rynku w Lesznie Karma zamiast zniczy na rynku w Lesznie Karma zamiast zniczy na rynku w Lesznie
Galeria zdjęć 5

Dwie mieszkanki Leszna zorganizowały akcję przy charakterystycznym stojaku ze skrzydłami. Od poniedziałku każdy może tam zostawić karmę, która trafi do lokalnego inspektoratu ochrony zwierząt. Inicjatywa narodziła się spontanicznie – jako wyraz szacunku dla działań posła, który przez lata wspierał schroniska.

Karma dla potrzebujących czworonogów

Dary zostawiane przez mieszkańców zostaną przekazane podopiecznym Boszkowskich Kotów i Psów. Wybór tego miejsca nie jest przypadkowy, ponieważ zmarły parlamentarzysta słynął z ogromnego serca dla zwierząt. Akcja potrwa do niedzieli, 3 maja.

