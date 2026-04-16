Gdzie przybyło zieleni?

Nasadzenia prowadzone są obecnie w wielu punktach Leszna jednocześnie. Nowe drzewa można już podziwiać przy ulicy Mickiewicza, a także przy ulicach Siewnej i Wiejskiej, gdzie dzięki współpracy z PKP posadzono ponad 70 sztuk roślin. Kolejne młode drzewa zdobią teraz ulice Jagiellońską i Łużycką oraz plac zabaw na Placu Obrońców Warszawy.

Michał Wiśniewski z urzędu miasta zapowiada, że to nie koniec prac:

"Wkrótce posadzonych zostanie także 35 lip miododajnych przy ulicy Trojanowskiego – to taka nowa droga, która jest odnogą od ulicy Wolińskiej. Ta inwestycja będzie dofinansowana aż w 90 procentach ze środków Urzędu Marszałkowskiego".

8

Walka ze szkodnikami i koniec z betonem

Równolegle trwają prace przy ulicy Śniadeckich, gdzie konieczne okazało się uporządkowanie starej roślinności.

"Powodem zmian jest między innymi pogorszony stan fitosanitarny roślin – na iglakach pojawił się szkodnik przędziorek, który powoduje ich zamieranie" – wyjaśnia Michał Wiśniewski.

W tym miejscu zaplanowano posadzenie czterech grusz drobnoowocowych. Co ważne, robotnicy usuną tam również część kostki brukowej, co pozwoli „odbetonować” teren i da roślinom więcej miejsca do życia.

Wszystkie te działania wpisują się w program „Tysiąc Drzew dla Leszna”, który wystartował jesienią 2024 roku. Akcja jest otwarta dla każdego – w sadzenie drzew mogą włączać się firmy, organizacje społeczne oraz sami mieszkańcy, którzy chcą, by ich okolica była bardziej przyjazna i zielona.

