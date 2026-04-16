Koniec z parkingową samowolą

Decyzja o wprowadzeniu opłat jest odpowiedzią na powracający co sezon problem ogromnego tłoku i niekontrolowanego parkowania pojazdów w pasie drogowym. Strefa ma objąć najbardziej oblegane punkty, w tym ulice Dominicką, Pocztową i Dworcową w Boszkowie-Letnisku, a także ulicę Jeziorną w Dominicach. Samorząd liczy na to, że wprowadzenie opłat wymusi rotację samochodów i ułatwi znalezienie wolnego miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom.

Wójt Marek Wąsowicz tłumaczy motywy tej decyzji wprost:

„Każdy widzi, co dzieje się latem – tłok, brak miejsc, chaos i parkowanie „gdzie popadnie”. Chcemy to uporządkować i zwiększyć rotację, żeby więcej osób mogło skorzystać z dostępnych miejsc. To nie jest decyzja przeciw mieszkańcom, tylko próba ogarnięcia sytuacji, która co roku wraca jak bumerang”.

Harmonogram i testy systemu

W bieżącym roku płatne parkowanie będzie obowiązywać od połowy maja do końca września. Samorząd zapowiada jednak, że od 2027 roku sezon parkingowy wystartuje już z początkiem maja. Władze gminy deklarują, że będą na bieżąco monitorować funkcjonowanie strefy i są otwarte na wprowadzanie korekt, jeśli zajdzie taka potrzeba. System ma być elastyczny, by jak najlepiej dostosować się do potrzeb letników oraz lokalnej społeczności w najbardziej gorącym okresie turystycznym.

