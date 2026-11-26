Nie cały rok i nie byle czym

Choć leśnicy co roku kupują specjalne kule z pokarmem i rozwieszają je w wyznaczonych miejscach w lesie, dokarmianie nie może być bezrefleksyjne. Dotyczy to nie tylko lasów, ale też miast – ptaki nie powinny przyzwyczajać się do stałej stołówki przez okrągły rok.

„Trzeba pamiętać – i to nie tylko w lesie, ale przede wszystkim w miastach – że zwierząt, ptaków nie wolno dokarmiać przez cały rok. One nie mogą się przyzwyczaić do tego, że w tym określonym miejscu zawsze czeka na nich jedzenie, ponieważ mogą zatracić instynkt poszukiwania pożywienia. Staną się po prostu leniwe.”

Równie ważne jest to, co trafia do ptasiego menu. Zdecydowanie odpada chleb, słona czy posolona słonina albo resztki z naszego stołu – to wszystko może ptakom zaszkodzić. Zamiast tego lepiej postawić na orzechy, ziarna czy owoce, na przykład zebraną wcześniej i zamrożoną jarzębinę.

Zobaczcie jak wyglądała zima w Lesznie kilkadziesiąt lat temu

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Daszek nad głową i pomysł na wspólne popołudnie

Dobry karmnik powinien mieć daszek, który osłoni pokarm przed śniegiem i deszczem. Zamoczone ziarno czy karmy szybko pleśnieją i zamiast pomagać, stają się dla ptaków groźne.

Wcale nie trzeba też od razu kupować gotowej konstrukcji – prosty karmnik można zrobić wspólnie w domu, na przykład z połówki skórki po pomarańczy, do której trafią ziarna zatopione w tłuszczu, a całość da się zawiesić za oknem.

„Można taki karmnik z dziećmi zrobić, więc to też jest dobry pomysł na spędzenie czasu z dziećmi, a później na obserwowanie ptaków za oknem.”

Krótko mówiąc: trochę uważności, odpowiednie jedzenie i daszek chroniący przed wilgocią wystarczą, by zimowe spotkania z ptakami były bezpieczne i dawały mnóstwo radości.

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