Cztery ronda i zjazdy w pola – tak zmieni się Gronowo

Projekt nowej drogi został zaplanowany w wyjątkowo przemyślany sposób, z myślą o przyszłości dzielnicy. Na całej długości trasy powstają łącznie aż cztery ronda. Trzy z nich zlokalizowano w miejscach, gdzie obecnie znajdują się tereny polne. Taki zabieg ma charakter rozwojowy – odnogi rond odchodzące „w pola” pozwolą w przyszłości bezproblemowo obsłużyć ruch na nowo powstających osiedlach oraz przy punktach usługowych. Z kolei ostatnie, czwarte rondo połączy nowo wytyczany odcinek bezpośrednio z istniejącą ulicą Gronowską.

Wyśrubowane parametry i bogata infrastruktura pod ziemią

Drogowcy budują ten odcinek od podstaw na terenach po dawnej bocznicy kolejowej. Nowa ulica powiatowa będzie liczyć około 1,2 kilometra długości, a szerokość jezdni wyniesie 7 metrów. Z myślą o pieszych i rowerzystach wzdłuż całej trasy powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 metra z nawierzchnią z asfaltu oraz kostki betonowej. Cały odcinek zyska również nowoczesne oświetlenie LED. Pod ziemią układana jest kompletna sieć: rozbudowany kolektor deszczowy z wpustami, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, linia energetyczna oraz podziemny kanał technologiczny.

Znamy już oficjalnego patrona nowej trasy

Władze miejskie dopełniły już wszelkich formalności związanych z oficjalnym nazewnictwem łącznika. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki poinformował o decyzji samorządowców:

– Rada Miejska Leszna przyjęła uchwałę i nadała tej drodze imię arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Formalnie będzie to więc droga Baraniaka.

Impuls dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Wytyczenie trasy w niezabudowanym dotąd terenie stwarza dogodne warunki dla przyszłych inwestorów. Włodarz Leszna podkreśla strategiczny cel budowy nowej infrastruktury:

– Na tej drodze znajdzie się kilka rond, tak aby bezpiecznie skomunikować i w przyszłości otworzyć tereny pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne oraz pod usługi, żeby wypełnić lukę dzielącą Gronowo od centrum. Spodziewamy się, że po wybudowaniu tej trasy nowe inwestycje mieszkaniowe zaczną nam kiełkować.

Autor: Tomasz Szymlet

Koszty inwestycji, wykonawca i termin zakończenia prac

Budowa łącznika jest możliwa dzięki pozyskaniu znaczących środków zewnętrznych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 16 321 219,87 zł brutto. Miasto pozyskało na ten cel 8 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część stanowią środki własne samorządu. Wykonawcą prac wyłonionym w przetargu została firma Patryka Borowczyka z Krobi. Plac budowy przekazano 17 sierpnia, a wykonawca ma 10 miesięcy na sfinalizowanie całej inwestycji.