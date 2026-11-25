Wszystko działo się na parkingu przy jednym z gostyńskich marketów.

Kierujący Kią próbował wyjechać z miejsca postojowego. Manewrował przez ponad cztery minuty. W pomoc przy wyjeździe zaangażował nawet pasażerkę. Mimo to Kia uderzyła w zaparkowanego z tyłu Forda. Chwilę później na miejscu pojawiła się właścicielka uszkodzonego samochodu. Kierujący Kią i jego pasażerka widzieli kobietę. Mimo to odjechali – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci z zespołu ds. wykroczeń ustalili winowajcę.

Okazał się nim 73-letni mieszkaniec Gostynia – mówi policjantka.

Mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł oraz 8 punktami karnymi.

Właścicielka uszkodzonego Forda może dochodzić odszkodowania z polisy OC kierującego.