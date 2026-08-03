Zmarł Edward Szczucki – były prezydent Leszna

Pierwszy po reformie

Edward Józef Szczucki urodził 18 marca 1936 roku na Kresach Wschodnich w okolicach Stanisławowa. W Lesznie zamieszkał w 1967 roku. Przed objęciem urzędu prezydenta miasta pracował w branży budowlanej. Zapisał się w historii jako pierwszy włodarz Leszna wybrany po reformie samorządowej i przywróceniu wolnych, demokratycznych wyborów lokalnych. Urząd sprawował przez dwie kadencje, w latach 1990-1998. Potem, do 2010 roku pracował jako radny miejski. Związany był z kilkoma partami, należał do Unii Demokratycznej, Unii Wolności, Partii Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej.

Za jego kadencji zrealizowano strategiczne inwestycje komunalne: wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków, miejską ciepłownię, nowe ujęcie wody oraz w pełni zgazyfikowano centrum miasta. Po latach, w 2011 roku jego wkład w budowę nowoczesnego miasta doceniono przyznając mu tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”.

- Panie Prezydencie, dziękujemy za służbę dla Leszna - napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna, składając wyrazy współczucia bliskim Edwarda Szczuckiego.

- Niech pamięć o Jego życiu, pracy i dokonaniach będzie źródłem siły i dumy. Cześć Jego pamięci - napisał na swoim profilu Łukasz Borowiak, były prezydent miasta.