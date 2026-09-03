Znamy datę Leszczyńskiej Nocy Balonowej 2027! Zakończy Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów w Lesznie

Joanna Haliasz
2026-09-03 9:05

Wpiszcie w kalendarz! W piątek i sobotę 27 i 28 sierpnia 2027 roku Lotnisko Leszno zamieni się w najbardziej kolorowe miejsce w Polsce. Odbędzie się tam Leszczyńska Noc Balonowa. Wydarzenie zakończy 7. Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów, którego miasto będzie w przyszłym roku gospodarzem.

Leszczyńska Noc Balonowa z prestiżowym certyfikatem za Najlepszy Nowy Produkt Turystyczny Wielkopolski 2025
Autor: czytelnik/ Archiwum prywatne

Balonowe pokazy i mistrzostwa

Leszczyńska Noc Balonowa na stałe wpisała się w kalendarz najpopularniejszych lotniczych imprez plenerowych w kraju, przyciągając co roku tysiące widzów. Wielka balonowa fiesta rozpocznie się na kilka dni przed oficjalnym weekendem pokazów. W dniach 23–28 sierpnia 2027 roku Leszno będzie gospodarzem 7. Balonowych Mistrzostw Świata Juniorów. Do walki o prestiżowy tytuł staną najlepsi młodzi piloci balonowi z całego świata.

Kulminacja lotniczych emocji nastąpi w piątek i sobotę 27 i 28 sierpnia 2027 roku na terenie Lotniska Leszno im. Adeli Dankowskiej. Organizatorzy szykują sprawdzony, niezwykle dynamiczny program podzielony na bloki. 

Mamy wiele pomysłów i usprawnień po tegorocznej edycji! Ponownie spotkamy się w dwa wieczory na wielkich nocnych pokazach, mamy już zarys gości pokazów lotniczych i dosłownie od poniedziałku po imprezie pracujemy nad LNB 2027. Rodzi się nowa tradycja! Wakacje zaczynamy od Antidotum Airshow Leszno, a kończymy je Leszczyńską Nocą Balonową. Bądźcie z nami 27 i 28 sierpnia na Lotnisko Leszno, do zobaczenia! - czytamy w poście w mediach społecznościowych Leszczyńskiej Nocy Balonowej. 

Przy sprzyjającej pogodzie gigantyczne, kolorowe czasze balonów będzie można podziwiać nad miastem i okolicznymi gminami przez kilka dni z rzędu. 

Noc kolorowych wrażeń

Głównym punktem programu będą dwa nocne pokazy naszpikowane pirotechniką i muzyką, i znając organizatorów - także niespodziankami. W tym roku była to kolorowa grafika stworzona przez 400 dronów! Największe emocje z pewnością wywoływać będzie żarzenie balonów - niezwykle precyzyjnie wyreżyserowane widowisko, w których piloci w rytm muzyki synchronicznie rozpalają palniki, zamieniając potężne balony w gigantyczne, świecące lampiony.

Leszczyńska Noc Balonowa tradycyjnie zakończy wakacyjne imprezy plenerowe w Lesznie. Rozpocznie je Antidotum Airshow Leszno w dniach 25 i 26 czerwca 2027 roku, które od lat ściąga do miasta tysiące amatorów lotniczych podniebnych pokazów i akrobacji. Tam też oglądać będzie można balony na ogrzane powietrze. 

Fiesta Balonowa w Białymstoku. Imponujący start balonów z łąki przed galerią handlową

Polecany artykuł:

Jak dobrze znasz filmy Tima Burtona? 8/10 to wynik prawdziwego mieszkańca Halloween Town
Pytanie 1 z 10
Który film był pełnometrażowym debiutem reżyserskim Tima Burtona?