Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego właśnie odkrył kolejną kartę wielkiego wydarzenia, które zaplanowano na 13 czerwca. Potwierdzenie udziału Natalii Szroeder to jasny sygnał: czerwcowy piknik w Lesznie będzie muzycznym wydarzeniem sezonu w całym regionie.

Subtelność i rockowy pazur na jednej scenie

Wybór artystek nie jest przypadkowy. Organizatorzy postawili na muzyczny kontrast, który przyciągnie na lotnisko tłumy:

Natalia Szroeder – uznawana za jeden z najpiękniejszych kobiecych wokali w Polsce. Jej udział w „Pikniku na Fest” to gratka dla fanów nowoczesnego popu i lirycznych tekstów. Artystka słynie z niezwykłego kontaktu z publicznością i dopracowanych wizualnie koncertów.

Małgorzata Ostrowska – legenda, której głos od dekad elektryzuje Polaków. Jej rockowe hity będą idealnym dopełnieniem subtelności Natalii, tworząc energetyczną mieszankę, której Leszno dawno nie słyszało.

Wszystko, co musisz wiedzieć o „Pikniku na Fest”

Impreza zapowiada się na największe darmowe wydarzenie startującego lata. Dlaczego warto wpisać tę datę w kalendarz?

Data: 13 czerwca (sobota).

13 czerwca (sobota). Miejsce: Lotnisko w Lesznie – przestrzeń idealna na wielkie, bezpieczne koncerty plenerowe.

Lotnisko w Lesznie – przestrzeń idealna na wielkie, bezpieczne koncerty plenerowe. Wstęp WOLNY: To informacja, która najbardziej cieszy mieszkańców. Udział w koncertach obu gwiazd nie kosztuje ani złotówki.

To informacja, która najbardziej cieszy mieszkańców. Udział w koncertach obu gwiazd nie kosztuje ani złotówki. Rodzinna atmosfera: „Pikniki na Fest” to nie tylko muzyka, ale też strefy promocji regionu, atrakcje dla dzieci i okazja do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Czekamy na więcej!

Choć znamy już dwa potężne nazwiska, Urząd Marszałkowski zapowiada, że to jeszcze nie koniec informacji. Kolejne szczegóły dotyczące atrakcji towarzyszących, stoisk regionalnych oraz dokładnych godzin startu występów poznamy już wkrótce.

Jedno jest pewne – 13 czerwca Leszno stanie się muzyczną stolicą Wielkopolski. Warto być tam osobiście, by usłyszeć „Meluzynę” i przeboje Natalii Szroeder na żywo pod gołym niebem.