Ogień wybuchł około południa, w hali magazynowej z częściami samochodowymi przy ul. Jackowskiego w Lipnie. To obiekt o powierzchni ok. 700 m kwadr. Na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej z Leszna oraz druhów okolicznych OSP.

- Nie ma osób poszkodowanych - przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Po godz. 14:00 na miejscu nadal pracują strażacy.

- Pożar się nie rozprzestrzenia - dodaje D. Wels. - Dach na budynku jest rozbierany w celu zlokalizowania nowych zarzewi ognia.

Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnych: 3 z JRG Leszno, 2 OSP Lipno, 2 OSP Osieczna, 1 OSP Leszno-Gronowo, 1 OSP Wilkowice i 1 OSP Rydzyna.

TŁUMY NA POGRZEBIE ŁUKASZA LITEWKI