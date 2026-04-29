Pożar w hali w Lipnie koło Leszna. W środku części samochodowe [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-29 14:01

Ogień zauważono dziś (29 kwietnia) około południa. Pojawił się w wielkiej hali magazynowej w Lipnie. Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnych.

Ogień wybuchł około południa, w hali magazynowej z częściami samochodowymi przy ul. Jackowskiego w Lipnie. To obiekt o powierzchni ok. 700 m kwadr.  Na miejsce zadysponowano jednostki straży pożarnej z Leszna oraz druhów okolicznych OSP. 

- Nie ma osób poszkodowanych - przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Po godz. 14:00 na miejscu nadal pracują strażacy. 

- Pożar się nie rozprzestrzenia - dodaje D. Wels. - Dach na budynku jest rozbierany w celu zlokalizowania nowych zarzewi ognia.

Na miejscu pracuje 10 zastępów straży pożarnych: 3 z JRG Leszno, 2 OSP Lipno, 2 OSP Osieczna, 1 OSP Leszno-Gronowo, 1 OSP Wilkowice i 1 OSP Rydzyna. 

