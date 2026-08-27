Wilkowice: Zniszczona wiata obok boiska. Jest apel o szacunek dla wspólnych rzeczy

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-08-27 8:10

W Wilkowicach w gminie Lipno doszło do wandalizmu. Ktoś zniszczył wiatę rekreacyjną i zostawił mnóstwo śmieci. Mieszkańci, sołtys i radny posprzątali miejsce i apelują o rozsądek.

Zniszczenia w wiacie w Wilkowicach

Do zdarzenia doszło przy boisku w Wilkowicach. W wiacie rekreacyjnej zniszczono drewniane ławki i zasłony. Mogło też dojść do uszkodzenia dachu. Na miejscu wandale zostawili jednak dużo śmieci – opakowania po jedzeniu, niedopałki papierosów i potłuczone szkło. 

Po zdarzeniu mieszkańcy, sołtys Agnieszka Pawlicka oraz część radnych posprzątali teren.

Radny Piotr Płociniczak zwrócił się z apelem do rodziców i młodzieży:

„Rodzice – porozmawiajcie z dziećmi. Wspólnej własności nie wolno niszczyć, bo będą z tego konsekwencje. Młodzi – to miejsce ma służyć wam przez lata. Szanujcie je” – apeluje radny.

Przedstawiciele sołectwa przypominają, że miejsce jest monitorowane. Sprawa zniszczenia wiaty zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Władze liczą, że wandali uda się ustalić. Jeśli tak się stanie, poniosą konsekwencje.

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