Zniszczenia w wiacie w Wilkowicach

Do zdarzenia doszło przy boisku w Wilkowicach. W wiacie rekreacyjnej zniszczono drewniane ławki i zasłony. Mogło też dojść do uszkodzenia dachu. Na miejscu wandale zostawili jednak dużo śmieci – opakowania po jedzeniu, niedopałki papierosów i potłuczone szkło.

Po zdarzeniu mieszkańcy, sołtys Agnieszka Pawlicka oraz część radnych posprzątali teren.

Radny Piotr Płociniczak zwrócił się z apelem do rodziców i młodzieży:

„Rodzice – porozmawiajcie z dziećmi. Wspólnej własności nie wolno niszczyć, bo będą z tego konsekwencje. Młodzi – to miejsce ma służyć wam przez lata. Szanujcie je” – apeluje radny.

Przedstawiciele sołectwa przypominają, że miejsce jest monitorowane. Sprawa zniszczenia wiaty zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Władze liczą, że wandali uda się ustalić. Jeśli tak się stanie, poniosą konsekwencje.