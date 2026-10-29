Znów zespół ze Śląska. Wyjazdowy mecz koszykarzy z Leszna

Trudny rywal

Najbliższy rywal, to beniaminek rozgrywek, który w minionej kolejce sprawił ogromne problemy w wyjazdowym spotkaniu zespołowi z Inowrocławia. Bytomianie przegrali dopiero po dogrywce 79:74, co pokazuje tylko, że ta liga jest niezwykle wyrównana, a Leszczynian czeka naprawdę trudne starcie.

Największym problemem może być zatrzymanie Devina Hutchinsona. Bytomianie pozyskali go nie tak dawno, a w ostatnim spotkaniu amerykański rzucający, przebywając niemal cały czas na parkiecie zdobył 39 punktów, a więc ponad połowę całej drużyny. Do tej pory imienniczka z Bytomia z sześciu spotkań wygrała dwa. Na parkiecie nie odstaje od reszty stawki, więc w sobotę, nie będąc faworytem meczu nie będzie miała nic do stracenia.

To może być trudna przeprawa, ale wierzymy, że i z tą przeszkodą podopieczni trenera Macieja Dudzika sobie poradzą, bo wydają się jak do tej pory najlepiej zbilansowanym zespołem całych rozgrywek. Sobotnie, przedświąteczne spotkanie w Bytomiu rozpocznie się o godzinie 20.00.