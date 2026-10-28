Prace pod ziemią i nowa nawierzchnia

Głównym powodem planowanych prac jest budowa podziemnej sieci ciepłowniczej, która doprowadzi cieplik do ścisłego centrum miasta. Władze Leszna postanowiły połączyć te roboty z odnowieniem nawierzchni i układu ulicy Słowiańskiej.

Projekt przygotowują architekci z Wrocławia. Przed podjęciem ostatecznych decyzji miasto zamierza przeprowadzić konsultacje społeczne, aby mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi do przedstawionej koncepcji - mówi Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna

„To nasza najbardziej reprezentacyjna ulica, którą mieszkańcy codziennie przechodzą w drodze na dworzec kolejowy i autobusowy.”

Autor: UM Leszno/ Materiały prasowe

Zieleń i miejsca do odpoczynku

W planach ujęto dodanie roślinności oraz elementów małej architektury. Na ulicy mają pojawić się nowe drzewa i krzewy, które dadzą schronienie przed słońcem w cieplejsze dni, a także ławki dla pieszych.

"Zależy nam na tworzeniu miejsc, w których można wygodnie usiąść i spędzić czas.” - dodaje prezydent Rusiecki.

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Jak zmieniała się ulica Słowiańska?

Ulica Słowiańska ma długą historię. Pierwotnie była szlakiem handlowym prowadzącym z Rynku w stronę dawnej Bramy Święciechowskiej. Jej rola wzrosła po 1856 roku, gdy w mieście wybudowano dworzec kolejowy – ulica stała się wtedy chętnie wybieranym miejscem dla handlu, hoteli i banków.

W różnych okresach historycznych ulica nosiła następujące nazwy:

Ulica Święciechowska – pierwsza nazwa, związana z kierunkiem na sąsiednią miejscowość.

– pierwsza nazwa, związana z kierunkiem na sąsiednią miejscowość. Kaiser Wilhelmstrasse – nazwa z czasów zaboru pruskiego.

– nazwa z czasów zaboru pruskiego. Ulica Dworcowa – miano nadane po odzyskaniu niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym.

– miano nadane po odzyskaniu niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym. Adolf Hitler Strasse – nazwa z okresu II wojny światowej.

– nazwa z okresu II wojny światowej. Ulica Słowiańska – nazwa obowiązująca od 1945 roku.

Wyłączony z ruchu samochodowego deptak powstał w latach 70. XX wieku na odcinku między Rynkiem a Aleją Krasińskiego.

zobaczcie jak dawniej wyglądała ulica Słowiańska w Lesznie

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Historyczne akcenty i ciekawostki

Spacerując ulicą Słowiańską, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

Pionier fotografii : Pod numerem 24 działał dawniej zakład fotograficzny Ottomara Anschütza. Wynalazca opatentował w XIX wieku migawkę szczelinową oraz tzw. szybkowidz, wpływając na rozwój wczesnej kinematografii.

: Pod numerem 24 działał dawniej zakład fotograficzny Ottomara Anschütza. Wynalazca opatentował w XIX wieku migawkę szczelinową oraz tzw. szybkowidz, wpływając na rozwój wczesnej kinematografii. Gmach poczty : Przy skrzyżowaniu z Aleją Krasińskiego znajduje się budynek poczty z 1884 roku, wzniesiony w stylu neobarokowym.

: Przy skrzyżowaniu z Aleją Krasińskiego znajduje się budynek poczty z 1884 roku, wzniesiony w stylu neobarokowym. Elementy dekoracyjne: W ostatnich latach na deptaku pojawiały się ozdoby, takie jak wiszące parasolki czy ślady niedźwiedzich łap umieszczone na chodniku.