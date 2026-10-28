Drzewa dla pokoleń

Akcję sadzenia drzew w Parku Grody Leszczyńskie zapoczątkowało w 2024 roku Stowarzyszenie Wygraj Siebie. To wtedy posadzono tam pierwsze młode drzewa liściaste, przy każdym z nich montując imienną tabliczkę.

- W tej chwili jest tych drzew ponad 20. Tworzymy takie miejsce relaksu, odpoczynku. Szczególnie dla osób starszych, którzy będą chodzili na zakupy między Manhattanem, a osiedlem Sułkowskiego. Tak, żeby mieli miłe, przyjemne miejsce dla siebie - mówi Teresa Rękosiewicz, prezes Stowarzyszenia "Wygraj Siebie".

Dziś w Parku posadzone zostały cztery graby. Przy każdym z nich pojawiła się honorowa tabliczka. Drzewo Leszczyńskiej Rady Seniorów nosi nazwę "Pamiętnika Pokoleń", II Liceum Ogólnokształcącego - "Kopernik", Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa - "Weteran" i drzewo Amelia o nazwie "Garbuch". "Kopernika" posadzili sami uczniowie ogólniaka. Obecny podczas akcji prezydent Leszna podkreślił, że ma ona wymiar międzypokoleniowy.

- A więc to, na czym nam najbardziej zależy, czyli solidarność międzypokoleniowa. Państwo jako seniorzy, którzy są inicjatorami tej akcji. A młodzież, która dzisiaj wsadzi swoje drzewo będzie przychodzić tutaj za lat 5, 10, 15, 20 - może już ze swoimi dziećmi, z kolejnym pokoleniem młodych mieszkańców Leszna i będą wspominały ten dzień. Wspólne sadzenie to również wspólna dbałość o przestrzeń. To nie jest miejskie, to jest nasze, wspólne - mówił Grzegorz Rusiecki.

Dzisiejsza akcja to była trzecia i jednocześnie ostatnia edycja sadzenia drzew w tej konkretnej lokalizacji. Przestrzeń na nowe drzewa w Parku Grody Leszczyńskie została w pełni wykorzystana. Z pozoru puste dziś przestrzenie to miejsce na to, by drzewa się rozrosły.

Dzisiejsza akcja sadzenia drzew odbyła się w ramach projektu "Radosna Aktywność", współfinansowanego przez Miasto Leszno.