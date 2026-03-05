Wielkie otwarcie w piątek: Unia Leszno zaczyna sezon

Zgodnie z nowym harmonogramem, pierwszy bieg najsilniejszej ligi świata w 2026 roku odbędzie się w Lesznie. Inauguracyjna kolejka została rozplanowana na weekend 10–12 kwietnia:

Piątek, 10 kwietnia (godz. 18:00): FOGO UNIA Leszno – KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa.

Piątek, 10 kwietnia (godz. 20:30): BETARD SPARTA Wrocław – STELMET FALUBAZ Zielona Góra.

To właśnie „Byki” otworzą tegoroczne zmagania w nowym, piątkowym paśmie transmisyjnym, które staje się stałym elementem żużlowego kalendarza.

Niedzielne hity: Dopełnienie 1. kolejki

Po emocjach w Lesznie i Wrocławiu, żużlowa karawana przeniesie się na niedzielne tory. 12 kwietnia kibice zobaczą dwa kolejne starcia:

Niedziela, 12 kwietnia (godz. 17:00): BAYERSYSTEM GKM Grudziądz – GEZET STAL Gorzów.

Niedziela, 12 kwietnia (godz. 19:30): ORLEN OIL MOTOR Lublin – PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń.

Co nowy terminarz oznacza dla fanów z Leszna?

Podział na piątki i niedziele to jasny sygnał dla kibiców, jak planować wyjazdy i wizyty na „Smoczyku”. Pełny terminarz obejmuje 14 rund zasadniczych, po których sześć najlepszych zespołów powalczy w fazie play-off. Dla Unii Leszno starcie z Włókniarzem w blasku jupiterów to idealna okazja, by od pierwszego biegu pokazać siłę odświeżonego składu przed własną publicznością.

