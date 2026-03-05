Walka z mrozem i powrót na dach
Styczeń i luty nie oszczędzały budowlańców. Temperatury spadające poniżej minus 5 stopni Celsjusza znacząco utrudniły realizację niektórych zadań. Jak podkreśla Izabela Czwojdrak: „Złe warunki atmosferyczne znacząco wpłynęły na organizację prac, ograniczyły ich wydajność i spowodowały konieczność zmian w harmonogramie realizacji”.
Na szczęście przełom nastąpił pod koniec lutego. Gdy tylko słupek rtęci powędrował w górę, ekipy dekarskie wróciły do kluczowych zadań. „Zostały podjęte działania związane z przygotowaniem konstrukcji stalowej pod aplikację izolacji przeciwwilgociowej” – tłumaczy pełnomocnik prezydenta. Dach jest już ocieplany grubą, 20-centymetrową warstwą pianki PIR, wzmocnioną folią aluminiową.
Prace wewnątrz obiektu: „Wykorzystaliśmy ten czas”
Mroźne dni, które uniemożliwiały pracę na zewnątrz, nie oznaczały przestoju wewnątrz budynku. Wykonawca wykorzystał ten moment na roboty, które można prowadzić w niższych temperaturach. „Czyli na przykład wykonywano prace przygotowawcze do instalacji podposadzkowej oraz jej montaż, także prace zbrojarskie związane z konstrukcją żelbetową” - mówi Izabela Czwojdrak.
Obecnie w przyziemiu trwają intensywne prace murarskie oraz stawianie słupów pod nowe niecki basenowe. Z krajobrazu zniknęła już stara wieża zjeżdżalni, co otwiera drogę do montażu nowoczesnych atrakcji wodnych.
Finał inwestycji bez zakłóceń
Mimo początkowych trudności, prognozy dla inwestycji wartej blisko 95 milionów złotych są optymistyczne. Kluczowe było szybkie reagowanie na zmieniającą się aurę. Izabela Czwojdrak uspokaja mieszkańców Leszna: „Mimo tych trudności, dzięki sprzyjającej aurze i intensyfikacji działań, zaległości zostały nadrobione, co powoduje, że zakończenie prac i oddanie obiektu do eksploatacji przebiega bez zakłóceń”.
Jeśli tempo prac zostanie utrzymane, pierwsi goście wejdą do nowej pływalni na przełomie czerwca i lipca 2027 roku. Obiekt po otwarciu ma być nowoczesnym centrum rekreacji z rozbudowaną strefą saun i jacuzzi.