1 listopada w Lesznie. Parkingi, darmowe autobusy i pogoda

Parkingi i utrudnienia w ruchu

Największe zmiany dotyczą Al. Konstytucji 3 Maja w ciągu DW 309 w Lesznie. Obowiązywać będą 1 listopada, w godz. 7:00 - 18:00. Odcinki obu jezdni przeznaczone zostaną na miejsca postojowe dla odwiedzających pobliski cmentarz. Parkować będzie można na:

zachodnim pasie Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie w kierunku Wrocławia - od Ronda Antoniny do Al. Jana Pawła II - wjazd tylko przez skrzyżowanie Alei z ulicami Niepodległości i Kąkolewską,

wschodnim pasie Alei Konstytucji 3 Maja w kierunku Poznania - od ul. Estkowskiego do przystanku autobusowego na wysokości cmentarza – wjazd tylko od Alei Jana Pawła II lub ul. Estkowskiego.

Od strony Poznania ruch pojazdów kierowany będzie w związku z tym w ul. Mickiewicza, a dalej w Dąbrowskiego i Al. Jana Pawła II. Ruch pojazdów od strony Wrocławia będzie odbywał się drogą wojewódzką 309 Al. Konstytucji 3 Maja TYLKO do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II i ul. Estkowskiego, a następnie w ulicę Estkowskiego (kierunek Śrem, Kalisz) lub w Al. Jana Pawła II (kierunek Poznań, Wschowa).

Na terenie wyznaczonych parkingów ruchem będą kierowali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lesznie. Po wyznaczonym czasie, pozostawione na Al. Konstytucji 3 Maja samochody zostaną odholowane na parkingi strzeżone na koszt właściciela.

Darmowe autobusy C1 - C5

We Wszystkich Świętych obowiązywać będzie też specjalny rozkład jazdy, przygotowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie. W tym roku kursować będzie 5 dodatkowych DARMOWYCH linii autobusowych:

C1: Jagiełły ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Jagiełły ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska C2: Strzyżewice ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Strzyżewice ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska C3: Spółdzielcza MPEC ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Spółdzielcza MPEC ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska C4: Rynek Zaborowski ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Rynek Zaborowski ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska C5: Rejtana ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Co ważne, w dniu 1 listopada zawieszone będą autobusy nr 3 oraz 4. Ich trasy w dużej mierze pokrywają się z trasami darmowych linii specjalnych.

MZK w Lesznie organizuje także bezpłatny dojazd na cmentarze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dowozy będą odbywać się w godz. 09:50 - 16:50. Zapisy do jutra (30 października) w godzinach 8:00 - 20:00, także u Dyspozytora Centrum Nadzoru Ruchu pod numerami tel. 65 529 93 46 lub 608 045 405.

Pogoda 1 listopada

W tym roku pogoda we Wszystkich Świętych nie będzie nas rozpieszczać. Niedziela 1 listopada będzie najzimniejszym dniem tygodnia. Termometry w Lesznie, według prognoz, pokazać mają maks. 9 st. Celsjusza. W ciągu dnia przewidywane jest zmienne zachmurzenie, ale żadnych opadów. Dmuchać będzie słaby, zimny wiatr z północy. Rano w regionie jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.