1 listopada w Lesznie. Parkingi, darmowe autobusy i pogoda

Joanna Haliasz
2026-10-29 13:40

Wszystkich Świętych przypada w tym roku w niedzielę. Tradycyjnie, część Al. Konstytucji 3 Maja przeznaczona będzie tego dnia na parkingi dla odwiedzających pobliski cmentarz przy ul. Kąkolewskiej. Tradycyjnie też na groby bliskich dojechać będzie można darmowymi autobusami miejskimi.

Ludzie idący alejką cmentarza wśród grobów z kwiatami i zniczami. O zmianach w Lesznie przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Parkingi i utrudnienia w ruchu

Największe zmiany dotyczą Al. Konstytucji 3 Maja w ciągu DW 309 w Lesznie. Obowiązywać będą 1 listopada, w godz. 7:00 - 18:00. Odcinki obu jezdni przeznaczone zostaną na miejsca postojowe dla odwiedzających pobliski cmentarz. Parkować będzie można na:

  • zachodnim pasie Alei Konstytucji 3 Maja w Lesznie w kierunku Wrocławia - od Ronda Antoniny do Al. Jana Pawła II - wjazd tylko przez skrzyżowanie Alei z ulicami Niepodległości i Kąkolewską,
  • wschodnim pasie Alei Konstytucji 3 Maja w kierunku Poznania - od ul. Estkowskiego do przystanku autobusowego na wysokości cmentarza – wjazd tylko od Alei Jana Pawła II lub ul. Estkowskiego.

Od strony Poznania ruch pojazdów kierowany będzie w związku z tym w ul. Mickiewicza, a dalej w Dąbrowskiego i Al. Jana Pawła II. Ruch pojazdów od strony Wrocławia będzie odbywał się drogą wojewódzką 309 Al. Konstytucji 3 Maja TYLKO do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II i ul. Estkowskiego, a następnie w ulicę Estkowskiego (kierunek Śrem, Kalisz) lub w Al. Jana Pawła II (kierunek Poznań, Wschowa).

Na terenie wyznaczonych parkingów ruchem będą kierowali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Lesznie. Po wyznaczonym czasie, pozostawione na Al. Konstytucji 3 Maja samochody zostaną odholowane na parkingi strzeżone na koszt właściciela.

Darmowe autobusy C1 - C5

We Wszystkich Świętych obowiązywać będzie też specjalny rozkład jazdy, przygotowany przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie. W tym roku kursować będzie 5 dodatkowych DARMOWYCH linii autobusowych:

  • C1: Jagiełły ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska
  • C2: Strzyżewice ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska
  • C3: Spółdzielcza MPEC ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska
  • C4: Rynek Zaborowski ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska
  • C5: Rejtana ↔ cmentarz Osiecka / Kąkolewska

Co ważne, w dniu 1 listopada zawieszone będą autobusy nr 3 oraz 4. Ich trasy w dużej mierze pokrywają się z trasami darmowych linii specjalnych.

MZK w Lesznie organizuje także bezpłatny dojazd na cmentarze dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dowozy będą odbywać się w godz. 09:50 - 16:50. Zapisy do jutra (30 października) w godzinach 8:00 - 20:00, także u Dyspozytora Centrum Nadzoru Ruchu pod numerami tel. 65 529 93 46 lub 608 045 405.

Pogoda 1 listopada

W tym roku pogoda we Wszystkich Świętych nie będzie nas rozpieszczać. Niedziela 1 listopada będzie najzimniejszym dniem tygodnia. Termometry w Lesznie, według prognoz, pokazać mają maks. 9 st. Celsjusza. W ciągu dnia przewidywane jest zmienne zachmurzenie, ale żadnych opadów. Dmuchać będzie słaby, zimny wiatr z północy. Rano w regionie jazdę kierowcom mogą utrudniać mgły.

 

ROLKI