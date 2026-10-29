Unia Leszno na czele zestawienia ogólnego
Tegoroczny beniaminek, Unia Leszno, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej, generując łącznie ponad 2,8 miliona interakcji (polubień, komentarzy i udostępnień).
Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Falubazowi Zielona Góra (ponad 2,6 mln interakcji), a podium zamknął ORLEN OIL Motor Lublin z wynikiem blisko 2,4 mln.
Średnia liczba interakcji przypada na jeden klub PGE Ekstraligi wyniosła w tym sezonie ponad 1,8 mln. Dla porównania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie średnia ta wynosi ok. 4,5 mln, natomiast w Betclic 1. Lidze – 1,3 mln.
Wyniki w poszczególnych kanałach komunikacji
Zależnie od wybranej platformy społecznościowej poszczególne kluby osiągały zróżnicowane pozycje:
- Facebook: Pierwsze miejsce zajęła Unia Leszno (1 223 199 interakcji), wyprzedzając Falubaz Zielona Góra (890 033) oraz ORLEN OIL Motor Lublin (809 150).
- Instagram: Liderem ponownie została Unia Leszno (1 433 332 interakcje), przed klubami z Lublina (1 400 469) i Zielonej Góry (1 354 676).
- Platforma X (dawniej Twitter): Najwięcej interakcji zebrała Unia Leszno (24 034), wyprzedzając Betard Spartę Wrocław (16 412) oraz PRES Grupę Deweloperską Toruń (12 433).
- TikTok i YouTube: W formatach wideo najwyższe wyniki uzyskał Falubaz Zielona Góra, zajmując 1. miejsce na TikToku (322 972 interakcje) i YouTube (33 871 interakcji)
Liczba publikacji oraz zaangażowanie wokół zawodników
Najbardziej aktywnym zespołem pod względem częstotliwości wpisów był Falubaz Zielona Góra, na którego profilach opublikowano 6 334 posty (z wyłączeniem relacji stories).
Wśród oficjalnych profili indywidualnych zawodników na Facebooku i Instagramie najwyższe wyniki uzyskał Bartosz Zmarzlik, gromadząc 566 443 interakcje. Wynik ten przewyższa poziom zaangażowania generowany przez część klubów sportowych w Polsce. W kategorii zawodników zagranicznych liderem został Brytyjczyk Daniel Bewley z wynikiem 177 071 interakcji.
Analiza IMM objęła okres od 10 kwietnia do 5 października 2026 r. (dane zebrano 25 października 2026 r.). Badanie uwzględniało oficjalne profile klubów oraz zawodników PGE Ekstraligi na platformach Facebook, Instagram, X, TikTok i YouTube.