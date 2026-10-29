Unia Leszno na czele zestawienia ogólnego

Tegoroczny beniaminek, Unia Leszno, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej, generując łącznie ponad 2,8 miliona interakcji (polubień, komentarzy i udostępnień).

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Falubazowi Zielona Góra (ponad 2,6 mln interakcji), a podium zamknął ORLEN OIL Motor Lublin z wynikiem blisko 2,4 mln.

Średnia liczba interakcji przypada na jeden klub PGE Ekstraligi wyniosła w tym sezonie ponad 1,8 mln. Dla porównania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie średnia ta wynosi ok. 4,5 mln, natomiast w Betclic 1. Lidze – 1,3 mln.

Wyniki w poszczególnych kanałach komunikacji

Zależnie od wybranej platformy społecznościowej poszczególne kluby osiągały zróżnicowane pozycje:

Facebook: Pierwsze miejsce zajęła Unia Leszno ( 1 223 199 interakcji ), wyprzedzając Falubaz Zielona Góra ( 890 033 ) oraz ORLEN OIL Motor Lublin ( 809 150 ).

Pierwsze miejsce zajęła ( ), wyprzedzając ( ) oraz ( ). Instagram: Liderem ponownie została Unia Leszno ( 1 433 332 interakcje ), przed klubami z Lublina ( 1 400 469 ) i Zielonej Góry ( 1 354 676 ).

Liderem ponownie została ( ), przed klubami z Lublina ( ) i Zielonej Góry ( ). Platforma X (dawniej Twitter): Najwięcej interakcji zebrała Unia Leszno ( 24 034 ), wyprzedzając Betard Spartę Wrocław ( 16 412 ) oraz PRES Grupę Deweloperską Toruń ( 12 433 ).

Najwięcej interakcji zebrała ( ), wyprzedzając ( ) oraz ( ). TikTok i YouTube: W formatach wideo najwyższe wyniki uzyskał Falubaz Zielona Góra, zajmując 1. miejsce na TikToku (322 972 interakcje) i YouTube (33 871 interakcji)

Liczba publikacji oraz zaangażowanie wokół zawodników

Najbardziej aktywnym zespołem pod względem częstotliwości wpisów był Falubaz Zielona Góra, na którego profilach opublikowano 6 334 posty (z wyłączeniem relacji stories).

Wśród oficjalnych profili indywidualnych zawodników na Facebooku i Instagramie najwyższe wyniki uzyskał Bartosz Zmarzlik, gromadząc 566 443 interakcje. Wynik ten przewyższa poziom zaangażowania generowany przez część klubów sportowych w Polsce. W kategorii zawodników zagranicznych liderem został Brytyjczyk Daniel Bewley z wynikiem 177 071 interakcji.

Analiza IMM objęła okres od 10 kwietnia do 5 października 2026 r. (dane zebrano 25 października 2026 r.). Badanie uwzględniało oficjalne profile klubów oraz zawodników PGE Ekstraligi na platformach Facebook, Instagram, X, TikTok i YouTube.