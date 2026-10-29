Unia Leszno i Falubaz Zielona Góra liderami zaangażowania w mediach społecznościowych PGE Ekstraligi

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-29 11:45

Instytut Monitorowania Mediów (IMM) opublikował podsumowanie aktywności w mediach społecznościowych klubów i zawodników PGE Ekstraligi w sezonie 2026 . Z analizy wynika, że pod względem średniej liczby interakcji fani żużla ustępują w Polsce jedynie kibicom piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy . Najwyższe wyniki zaangażowania w zestawieniu ogólnym osiągnęły Unia Leszno oraz Falubaz Zielona Góra .

Unia Leszno najlepsza w soszialach
Autor: Tomasz Szymlet

Unia Leszno na czele zestawienia ogólnego

Tegoroczny beniaminek, Unia Leszno, zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej, generując łącznie ponad 2,8 miliona interakcji (polubień, komentarzy i udostępnień).

Drugie miejsce w zestawieniu przypadło Falubazowi Zielona Góra (ponad 2,6 mln interakcji), a podium zamknął ORLEN OIL Motor Lublin z wynikiem blisko 2,4 mln.

Średnia liczba interakcji przypada na jeden klub PGE Ekstraligi wyniosła w tym sezonie ponad 1,8 mln. Dla porównania w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie średnia ta wynosi ok. 4,5 mln, natomiast w Betclic 1. Lidze – 1,3 mln.

Wyniki w poszczególnych kanałach komunikacji

Zależnie od wybranej platformy społecznościowej poszczególne kluby osiągały zróżnicowane pozycje:

  • Facebook: Pierwsze miejsce zajęła Unia Leszno (1 223 199 interakcji), wyprzedzając Falubaz Zielona Góra (890 033) oraz ORLEN OIL Motor Lublin (809 150).
  • Instagram: Liderem ponownie została Unia Leszno (1 433 332 interakcje), przed klubami z Lublina (1 400 469) i Zielonej Góry (1 354 676).
  • Platforma X (dawniej Twitter): Najwięcej interakcji zebrała Unia Leszno (24 034), wyprzedzając Betard Spartę Wrocław (16 412) oraz PRES Grupę Deweloperską Toruń (12 433).
  • TikTok i YouTube: W formatach wideo najwyższe wyniki uzyskał Falubaz Zielona Góra, zajmując 1. miejsce na TikToku (322 972 interakcje) i YouTube (33 871 interakcji)

Liczba publikacji oraz zaangażowanie wokół zawodników

Najbardziej aktywnym zespołem pod względem częstotliwości wpisów był Falubaz Zielona Góra, na którego profilach opublikowano 6 334 posty (z wyłączeniem relacji stories).

Wśród oficjalnych profili indywidualnych zawodników na Facebooku i Instagramie najwyższe wyniki uzyskał Bartosz Zmarzlik, gromadząc 566 443 interakcje. Wynik ten przewyższa poziom zaangażowania generowany przez część klubów sportowych w Polsce. W kategorii zawodników zagranicznych liderem został Brytyjczyk Daniel Bewley z wynikiem 177 071 interakcji.

Analiza IMM objęła okres od 10 kwietnia do 5 października 2026 r. (dane zebrano 25 października 2026 r.). Badanie uwzględniało oficjalne profile klubów oraz zawodników PGE Ekstraligi na platformach Facebook, Instagram, X, TikTok i YouTube.

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