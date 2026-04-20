Duży i trudny pożar

Pożar w lesie na terenie leśnictwa Mały Bór koło miejscowości Tylewice zauważono wczoraj (19 kwietnia) tuż przed godz. 12:00. Na miejsce wysłanych zostało 6 zastępów państwowej straży pożarnej oraz 12 jednostek OSP, obecne były również służby leśne z Nadleśnictwa Włoszakowice i policja.

- To był pożar lasu 68-letniego. 4 ha poszycia. Nasze działania polegały głównie na podawaniu środka gaśniczego wody, zarówno w natarciu oraz w obronie z uwagi na to, że zmieniał się kierunek wiatru. Wykonywane były również 3 zrzuty wody przez statek powietrzny. Trwa jeszcze szacowanie strat i prowadzone są czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru - powiedział Radiu Eska st. bryg. Tomasz Maciejewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Ostatni strażacy wrócili do bazy tuż przed godz. 23:00.

- Ten pożar trzeba też było dobrze dogasić z uwagi na stopień zagrożenia pożarowego po to, żeby nie nastąpiło wtórne odtworzenie pożaru - wyjaśnił zastępca komendanta.

Od minionej soboty na terenie województwa lubuskiego obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność!

