Wjechała wprost pod koła

Było to ok. godz. 17:00 na ul. Wodnej w Śmiglu.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 11-letnia dziewczynka kierująca rowerem wjechała na przejście dla pieszych, nie upewniając się wcześniej, czy nie nadjeżdża żaden pojazd. W wyniku tego doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Mercedes, którym kierował mieszkaniec gminy Śmigiel – informuje Kościan 112.

11-latka miała dużo szczęścia, nic się jej nie stało.

Sprawą tego niebezpiecznego zdarzenia zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Miejski Dzień Dziecka w Lesznie