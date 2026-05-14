11-latka na rowerze zderzyła się z samochodem osobowym. Groźne zdarzenie w Śmiglu

Joanna Haliasz
2026-05-14 11:46

Dziewczynka wjechała na pasy rowerem wprost pod koła mercedesa. Do zdarzenia doszło w środę (13 maja) po południu.

11-latka na rowerze zderzyła się z samochodem osobowym. Groźne zdarzenie w Śmiglu

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Wjechała wprost pod koła

Było to ok. godz. 17:00 na ul. Wodnej w Śmiglu.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 11-letnia dziewczynka kierująca rowerem wjechała na przejście dla pieszych, nie upewniając się wcześniej, czy nie nadjeżdża żaden pojazd. W wyniku tego doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Mercedes, którym kierował mieszkaniec gminy Śmigiel – informuje Kościan 112.

11-latka miała dużo szczęścia, nic się jej nie stało.

Sprawą tego niebezpiecznego zdarzenia zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Miejski Dzień Dziecka w Lesznie

Polecany artykuł:

Niewinne tłumaczenie zakończone zarzutem. Mieszkaniec gminy Pakosław „pożyczył”…
Quiz tylko dla prawdziwego Polaka. Rozpoznaj występ Polski na Eurowizji po jednym KADRZE
Pytanie 1 z 12
Kto jest na zdjęciu?
Eurowizja 2018: Michał Szpak o porażce Polski podczas konkursu