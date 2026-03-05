11 osób zatrzymanych przez leszczyńską policję. Ogólnopolska akcja "Poszukiwany"

Poszukiwany - zatrzymany

Działania „Poszukiwany” prowadzone były na terenie całej Polski przez dwa dni. Koordynowały je Komenda Główna Policji przy współpracy Straży Granicznej. Ich celem było zatrzymanie osób, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości.

- Policjanci z Leszna zatrzymali 9 osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia oraz dwóch obcokrajowców z Indonezji i Nepalu nielegalnie przebywających na terenie naszego kraju - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. - Wśród osób zatrzymanych był 34-letni mieszkaniec Leszna poszukiwany listem gończym przez zielonogórski sąd do odbycia kary 1 roku pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą związek z przestępczością akcyzową.

W samej Wielkopolsce podczas dwudniowych działań "Poszukiwany" zatrzymano w sumie 174 osoby. W całej Polsce podczas akcji wpadły łącznie 1944 osoby.

To były kolejne takie działania w tym roku, ukierunkowane na zatrzymanie osób poszukiwanych - i zapewne nie ostatnie.

