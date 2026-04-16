16 osób zatrzymanych i milionowe straty. Śledztwo w sprawie dawnego ZEC w Rawiczu

Śledztwo w sprawie dawnego Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawiczu nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Dotyczy ono wyrządzenia szkody majątkowej ZEC, który działa obecnie jako Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu.

- W tej sprawie zatrzymano 16 osób, wśród nich są pracownicy spółki oraz jej kontrahenci. Wstępnie ustalono w toku śledztwa, że w wyniku działania osób zatrzymanych powstała szkoda w wysokości ponad 8,5 mln złotych. Chodzi tutaj o kwestie zapłaty za fikcyjne faktury oraz za fikcyjne zlecenia. W następstwie działania podejrzanych narażono też Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 700 tys. zł. Dodatkowo z tytułu nienależnego zwrotu podatków Skarb Państwa utracił ponad 500 tys. złotych - poinformował Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Obecnie śledczy realizują czynności z udziałem zatrzymanych osób. Po ich zakończeniu prokuratura przedstawić ma aktualne ustalenia w sprawie i działania podjęte wobec zatrzymanych.

Na pierwsze nieprawidłowości w ZEC władze gminy Rawicz zwróciły uwagę przy analizie finansowej spółki za 2023 rok. Po zmianie prezesa, któremu zlecono nowa kontrole sprawa została zgłoszona policji i prokuraturze.

