"Wleciał" do garażu

Do zdarzenia doszło wczoraj (15 kwietnia) ok. godz. 20:00 w Strzelcach Wielkich w gminie Piaski.

- Kierujący samochodem marki Skoda będąc na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w garaż wykonany z płyt betonowych, przebijając jego ścianę. Pojazd zatrzymał się wewnątrz budynku. W garażu znajdował się regał oraz zaparkowany samochód marki Fiat. Regał przewrócił się na pojazd, powodując jego uszkodzenia. Po zdarzeiu skoda stanęła w płomieniach. Kierujący zdołał samodzielnie opuścić samochód, natomiast świadkowie, którzy zauważyli sytuację wyciągnęli auto z wnętrza garażu - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Na miejsce wezwani zostali strażacy, którzy dogasili auto. dojechali też policjanci.

- Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 58-letni kierujący skodą mieszkaniec powiatu gostyńskiego miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie - mówi M. Curyk.

Mężczyzna odpowie za spowodowanie kolizji drogowej oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

