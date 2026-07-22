Piotr Pawlicki zostaje w Unii Leszno. Na kolejne dwa sezony

Piter na dwa sezony

Informacja o podpisaniu umowy o przedłużeniu współpracy między popularnym „Piterem” a klubem ze Strzeleckiej w Lesznie ogłoszona została w mediach społecznościowych wczoraj (21 lipca) o godz. 19:38. Wybór pory nie był przypadkowy. W ten sposób nawiązano do daty powstania najbardziej utytułowanego klubu żużlowego w Polsce.

„ Pawlicki zimą wrócił do Leszna po trzech latach rozłąki i stał się czołową postacią swojego macierzystego zespołu. „Piter” w trwającym sezonie jest jednym z najjaśniejszych punktów FOGO Unii Leszno. W dotychczasowych 11 kolejkach sezonu 2026 zdobył już 119 punktów dla biało-niebieskich. Popularny „Piter” podpisał dwuletnią umowę i zostanie w Lesznie do sezonu 2028 włącznie. To pierwszy oficjalnie ogłoszony na kolejny rok żużlowiec FOGO Unii Leszno” – poinformowała FOGO Unia Leszno.

Piotr Pawlicki reprezentował biało-niebieskie barwy w latach 2012-2022. Potem ścigał się w drużynach z Wrocławia, Zielonej Góry i Częstochowy.

Tymczasem 2 sierpnia w Lesznie rozegrana zostanie 12 runda PGE Ekstraligi. Unia Leszno podejmie na stadionie im. A. Smoczyka GKM Grudziądz.