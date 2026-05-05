Alkohol szkodzi

Jak ustalili funkcjonariusze, w nocy z 2 na 3 maja na terenie Ziemlina odbywała się impreza plenerowa. Organizator wydarzenia wyznaczył parking, na którym zaparkowany był Hyundai z wybitymi dwiema szybami.

- Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który stwierdził, że prócz wybitych dwóch szyb w pojeździe uszkodzony jest również fotel kierowcy, obudowa kierownicy, pokrywa silnika oraz tylny zderzak. Wewnątrz pojazdu znajdowały się porozrzucane przedmioty, potłuczone szkło i zniszczone okulary. Straty oszacowano na ponad 3300 złotych. Ponadto pokrzywdzony stwierdził, że z wnętrza pojazdu skradziono perfumy oraz butelkę alkoholu o łącznej wartości 270 złotych - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili dokładne oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady przestępstwa. W kabinie auta znaleźli portfel z kartami bankomatowymi, który okazał się kluczowym elementem w całej sprawie.

- Jak się szybko okazało zgubiony portfel należał do sprawcy włamania - mówi M. Curyk.

Kryminalni pojechali do 27-latka z powiatu śremskiego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia, za które to grozi mu do 10 pozbawienia wolności.

