27-latek zdewastował i okradł zaparkowane auto. Zostawił w nim swój portfel [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-05 12:16

Do zdarzenia doszło w majówkę, podczas imprezy plenerowej w miejscowości Ziemlin. Sprawca wyrządził duże szkody, które przekroczyły kwotę 3 tys. złotych. Policjanci nie mieli problemów z jego ustaleniem. Bardzo pomógł w tym... jego portfel.

Alkohol szkodzi

Jak ustalili funkcjonariusze, w nocy z 2 na 3 maja na terenie Ziemlina odbywała się impreza plenerowa. Organizator wydarzenia wyznaczył parking, na którym zaparkowany był Hyundai z wybitymi dwiema szybami.

- Policjanci ustalili właściciela pojazdu, który stwierdził, że prócz wybitych dwóch szyb w pojeździe uszkodzony jest również fotel kierowcy, obudowa kierownicy, pokrywa silnika oraz tylny zderzak. Wewnątrz pojazdu znajdowały się porozrzucane przedmioty, potłuczone szkło i zniszczone okulary. Straty oszacowano na ponad 3300 złotych. Ponadto pokrzywdzony stwierdził, że z wnętrza pojazdu skradziono perfumy oraz butelkę alkoholu o łącznej wartości 270 złotych - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci dochodzeniowo-śledczy wraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili dokładne oględziny pojazdu i zabezpieczyli ślady przestępstwa. W kabinie auta znaleźli portfel z kartami bankomatowymi, który okazał się kluczowym elementem w całej sprawie. 

- Jak się szybko okazało zgubiony portfel należał do sprawcy włamania - mówi M. Curyk.

Kryminalni pojechali do 27-latka z powiatu śremskiego. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.  

Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia, za które to grozi mu do 10 pozbawienia wolności. 

Polecany artykuł:

