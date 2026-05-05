Kto zawinił? Policja wyjaśnia okoliczności potrącenia w Kościanie 9-letniej rowerzystki [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-05 11:21

Dziewczynka wjeżdżała rowerem na pasy, gdy uderzył w nią samochód osobowy. 9-latka trafiła do szpitala. Co o dziecku w takim wieku mówią przepisy ruchu drogowego?

Rowerem do szkoły

Do zdarzenia doszło wczoraj (4 maja) ok. godz. 8:00 przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Wyzwolenia w Kościanie.

9-letnia dziewczynka wjeżdżała rowerem na oznakowane przejście dla pieszych i została potrącona przez kierującą seatem kobietę. Samochodem kierowała 23-latka z gminy Czempiń.

- Na miejsce zadysponowano służby ratunkowe. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala na badania. Lekarze stwierdzili u niej ogólne potłuczenia – informuje Kościan 112.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia kościańska policja. Wiadomo, że dziewczynka jechała rowerem sama, bez osoby dorosłej.

Zgodnie z przepisami, dziecko od 7 do 10 lat jest pieszym, nawet jeśli jedzie rowerem. Nie ma prawa korzystać ze ścieżki rowerowej. Razem z pełnoletnim opiekunem ma obowiązek zajmować chodnik, a w przypadku jego braku poruszać się lewą stroną jezdni. Podczas pokonywania przejścia dla pieszych dziecko nie musi schodzić z roweru,a le jego opiekun takiego przywileju nie ma.

