Wielkie święto motoryzacji w Polsce! Tysiące kultowych samochodów zjadą do Leszna

Tomasz Szymlet
2026-05-05 12:45

To będzie jedno z najbardziej widowiskowych wydarzeń motoryzacyjnych 2026 roku w Europie. Już w maju Lotnisko w Lesznie wypełni się setkami charakterystycznych sylwetek aut, które zmieniły historię motoryzacji. International Mini Meeting (IMM) po raz kolejny udowodni, że pasja do marki MINI nie zna granic.

W Lesznie odbędzie się Mini Meeting
Legenda, która trwa od blisko pół wieku

International Mini Meeting to nie jest zwykły zlot – to najbardziej prestiżowe i najdłużej organizowane spotkanie miłośników MINI na świecie. Tradycja ta narodziła się w 1978 roku i od tego czasu co roku przyciąga fanów z najdalszych zakątków kontynentu, a nawet spoza niego.W 2026 roku gospodarzem wydarzenia będzie Polska. Organizatorzy z DRIVE TEAM spodziewają się imponującej frekwencji: ponad 1 500 pojazdów MINI oraz ponad 3 000 uczestników.

Program pełen emocji: Od "Show & Shine" po loty helikopterem

Wydarzenie zaplanowano na dni od 28 maja do 1 czerwca 2026 roku. Program został skonstruowany tak, aby każdy – od kolekcjonera zabytków po rodziny z dziećmi – znalazł coś dla siebie.

  • Mini Trips: Wspólne wyjazdy i zwiedzanie okolicy w kolumnach aut.
  • Show & Shine: Prezentacja najbardziej zadbanych i unikalnych egzemplarzy MINI przed sceną główną.
  • Rocker Cover Racing: Widowiskowe wyścigi... pokryw zaworów, które są tradycją zlotów IMM.
  • Strefa Atrakcji: Dla tych, którzy szukają mocniejszych wrażeń, przygotowano loty widokowe helikopterem i samolotem oraz tunel aerodynamiczny.
Nie tylko samochody, czyli "Let’s Party in MINI Style"

IMM to przede wszystkim społeczność. Wieczory będą upływać pod znakiem tematycznych imprez. Jednym z punktów kulminacyjnych będzie MINIVERSUM DJ MINI PARTY – bal przebierańców inspirowany superbohaterami i filmami takimi jak Avengers czy Men in Black.Dla najmłodszych przygotowano dedykowaną Strefę Kids, a dla wszystkich uczestników rozbudowaną strefę gastronomiczną oraz wystawienniczą.Harmonogram w pigułce:

  • Czwartek (28.05): Otwarcie bram i powitalne Welcome Party.
  • Piątek (29.05): Oficjalna ceremonia otwarcia i prezentacja klubów.
  • Sobota (30.05): Club Games, eliminacje Rocker Cover Racing oraz wielki bal przebierańców.
  • Niedziela (31.05): Finały wyścigów, przekazanie klucza organizatorom IMM 2027 oraz ceremonia zakończenia.
  • Poniedziałek (01.06): Pożegnania i wyjazd uczestników.

Wydarzenie na Lotnisku w Lesznie to unikalna okazja, by zobaczyć na żywo przekrój historii motoryzacji – od klasycznych modeli po najnowsze wersje MINI, w międzynarodowej, radosnej atmosferze.

Polecany artykuł:

