Poddasze z klimatem i świetlikiem. Co właściwie dostajemy za tę cenę?

Spoglądając w oficjalne ogłoszenie Prezydenta Miasta Leszna, kwota 189 000 zł za samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni 55,30 m² brzmi niezwykle apetycznie. Mieszkanie mieści się na poddaszu budynku przy ul. Jagiellońskiej 3/9 i oferuje układ, o który trudno w nowym budownictwie:

Trzy osobne pokoje (18,50 m², 9,30 m² i 9,00 m²), w których można zaaranżować sypialnię, pokój dziecięcy czy domowe biuro;

(18,50 m², 9,30 m² i 9,00 m²), w których można zaaranżować sypialnię, pokój dziecięcy czy domowe biuro; Kuchnię z przedpokojem o łącznej powierzchni 11,80 m²;

o łącznej powierzchni 11,80 m²; Łazienkę z WC (2,70 m²) wyłożoną płytkami i wyposażoną w świetlik dający dostęp do naturalnego światła dziennego;

(2,70 m²) wyłożoną płytkami i wyposażoną w świetlik dający dostęp do naturalnego światła dziennego; Prywatną kotłownię (4,03 m²) ulokowaną po sąsiedzku na tym samym piętrze, z wiszącym dwufunkcyjnym kotłem gazowym odpowiadającym za ogrzewanie i ciepłą wodę.

Lokal nie jest też zupełnie surową ruiną – na podłogach są już panele, zamontowano okna PVC oraz gładkie sufity podwieszane ze wbudowanym oświetleniem.

Podejście numer dwa: dlaczego warto zaznaczyć tę datę w kalendarzu?

Pierwsza próba sprzedaży tej nieruchomości odbyła się pod koniec wakacji – 27 sierpnia 2026 roku – i zakończyła się fiaskiem. Czy zabrakło chętnych, czy zawinił szczyt sezonu urlopowego? Urząd Miasta nie składa broni i ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony.

Licytacja wystartuje 29 października 2026 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Wydziału Architektury Urzędu Miasta Leszna (Al. Jana Pawła II 21, II piętro, pokój nr 20).Zasady gry są jasne:

Cena wywoławcza: 189 000,00 zł;

189 000,00 zł; Wadium: 18 900,00 zł (10% ceny wywoławczej), które trzeba wpłacić na konto urzędu najpóźniej do 26 października 2026 roku.

"Kupujesz? To zakasaj rękawy!" – miejski warunek z haczykiem

Skąd tak okazyjna stawka startowa? Urząd Miasta zabezpiecza się przed inwestorami, którzy chcieliby kupić lokal wyłącznie po to, by leżał i czekał na wzrost cen. W ogłoszeniu znajduje się bowiem konkretny wymóg: nowy właściciel zobowiązany jest do zagospodarowania mieszkania – poprzez remont, modernizację lub przebudowę – w ciągu 4 lat od zakupu.

Jeśli tego nie zrobi, Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od podpisania aktu notarialnego. Innymi słowy: miasto szuka kogoś, kto da temu poddaszu drugie życie.Dla osób, które wolą najpierw sprawdzić stan techniczny na własne oczy, istnieje możliwość obejrzenia lokalu przed przetargiem – wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie.