Wielki powrót legendarnego obiektu. Roboty idą w kilku miejscach na raz

Remont tak dużego kompleksu wymaga sprawnej organizacji. Ekipy budowlane nie skupiają się na jednym punkcie, ale prowadzą działania na kilku poziomach jednocześnie. Izabela Czwojdrak, pełnomocnik prezydenta do spraw modernizacji pływalni wyjaśnia, jak wygląda to od kuchni:

„Na budowie akwaitu jesteśmy obecnie na etapie, na którym równolegle prowadzone są prace instalacyjne, wykończeniowe i te związane z wyposażeniem obiektu”.

Serce każdej nowoczesnej pływalni bije jednak w podziemiach. To właśnie tam powstają niewidoczne dla pływaków, ale kluczowe systemy uzdatniania wody i zasilania.Przedstawicielka inwestora zdradza kulisy prac pod ziemią:

„W podbaseniu wykonywane są posadzki żywiczne, układane są płytki, montowane są instalacje wentylacyjne, instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Rozpoczęły się również prace przy technologii wody basenowej”.

Autor: akwawit.leszno.pl/ Materiały prasowe

Hala basenowa nabiera kształtów. Przygotowania pod nowe atrakcje

A co dzieje sie na głównej przestrzeni rekreacyjnej obiektu? Wykonawca szykuje już miejsce pod kluczową infrastrukturę. „W hali basenowej dużo dzieje się przy samych nieckach basenowych - przygotowana jest niecka basenu sportowego do montażu dna, a w pozostałych nieckach wyposażamy je w osprzęt potrzebny do funkcjonowania różnych atrakcji” - informuje Izabela Czwojdrak.

Poza strefą wodną intensywne prace trwają na wyższej kondygnacji oraz w przestrzeniach dla gości.

„Jednocześnie wykonywane są posadzki, izolacje w hali basenowej oraz przygotowania do rozpoczęcia układania glazury. Na piętrze rozpoczął się montaż ścian i zabudów oraz prace wykończeniowe w węzłach sanitarnych”.

Zobacz ostatnie zdjęcia "starego akwawitu"

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Szklana ściana, nowy parking i finał w 2027 roku. Ile kosztuje inwestycja?

Przejeżdżający w pobliżu kierowcy i piesi mogą już zobaczyc odświeżoną bryłę budynku. Nowe elementy nadają kompleksowi nowoczesny wygląd.

„Od strony południowej wykonywana jest elewacja aluminiowo-szklana. Ona jest już na bardzo zaawansowanym etapie i następuje jej szklenie. Równolegle prowadzone są prace w rejonie parkingu, wykonywane są sieci zewnętrzne i przygotowana jest podbudowa pod nowe nawierzchnie”.

Całkowity koszt modernizacji samego obiektu wynosi ponad 94 mln zł brutto (z czego 26 mln zł stanowi dofinansowanie z programu Polski Ład), a wraz z infrastrukturą drogową i otoczeniem przekracza 97 mln zł. Planowane zakończenie prac oraz udostępnienie Pływalni Akwawit odwiedzającym przewidziano na czerwiec 2027 roku.

Autor: akwawit.leszno.pl/ Materiały prasowe

Co dokładnie znajdzie się w nowym Akwawicie? Oto lista planowanych atrakcji

Projekt zakłada zmianę charakteru obiektu ze sportowego na nowoczesną przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. W zmodernizowanym obiekcie pojawią się m.in.:

Niecki basenowe dla każdego: stalowy basen sportowy z 5 torami i torem do nauki pływania, strefa rekreacyjna z hydromasażem, baseny solankowe z 4 wannami jacuzzi, brodzik z wodnym placem zabaw dla najmłodszych (0–5 lat) oraz basen z atrakcjami dla dzieci w wieku 6–12 lat. Zjeżdżalnie i zastrzyk emocji: zjeżdżalnia wewnątrz budynku (m.in. 53-metrowa Anakonda) oraz możliwość późniejszej rozbudowy o zjeżdżalnię rodzinną i ekstremalną Kamikadze. Saunarium i strefa SPA: wellness o powierzchni ok. 500 m² z sauną fińską, infrared, parową, grotą solną, studnią lodową oraz leczniczą tężnią solankową. Zdrowie i ruch: gabinety rehabilitacyjne, studio do jogi oraz wielofunkcyjne sale z opcją aranżacji siłowni. Komfort i gastronomia: dwuczęściowa gastronomia (ze strefy mokrej i suchej), parking na 136 miejsc ze stacjami ładowania aut elektrycznych oraz pełny brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

zobaczcie wizualizację nowego Akwawitu

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