Dobrze, że tylko tak to się skończyło

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Niechlów. Kierująca osobowym volkswagenem kobieta straciła panowanie nad pojazdem, na luku drogi wypadła z jezdni i uderzyła w ogrodzenie prywatnej posesji. Świadkowie próbowali zatrzymać sprawczynię, ale kobieta odjechała z miejsca zdarzenia, gubiąc jedną z tablic rejestracyjnych. Powiadomili policję.

- Funkcjonariusze udali się w patrol przyległych miejscowości, gdzie zauważyli jadące w ich kierunku uszkodzone auto, bez przedniej tablicy rejestracyjnej i odpowiadające opisowi świadków zdarzenia. Pojazd został natychmiast zatrzymany, a za kierownicą siedziała 35-letnia mieszkanka gminy Góra. Kobieta przyznała się, że to ona spowodowała zdarzenie i odjechała z miejsca - mówi Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Zachowanie kierującej wzbudziło poważne podejrzenia policjantów.

- Przeprowadzony test na obecność narkotyków dał wynik pozytywny. Kobiecie zatrzymano prawo jazdy. Dalsze czynności mundurowych wykazały również, iż pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia, a także miał zatrzymany dowód rejestracyjny. Pojazd został zabezpieczony na parkingu strzeżonym - mówi M. Nieborak.

Kobieta stanie przed sądem. Odpowie za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, spowodowanie kolizji i ucieczkę z miejsca zdarzenia, jak również kierowanie pojazdem niesprawnym i niedopuszczonym do ruchu. Za brak aktualnego ubezpieczenia, funkcjonariusze sporządzili wniosek do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

