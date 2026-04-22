Z imprezy do szpitala

Do zdarzenia doszło w miniony weekend podczas imprezy w Wymysłowie. Pokrzywdzony mężczyzna był odpowiedzialny za jej zabezpieczenie. Po zakończeniu imprezy kazał grupie uczestników opuścić jej teren.

- Między nim a jednym z mężczyzn wywiązała się szarpanina. Wtedy pokrzywdzony został kopnięty w głowę przez innego uczestnika zdarzenia. Pokrzywdzony mężczyzna został zabrany do szpitala. Doznał obrażeń w postaci złamań w obrębie twarzy czaszki oraz odmy podskórnej. Obrażenia te spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

O zdarzeniu powiadomiona została policja, która przesłuchała świadków zdarzenia i zabezpieczyła ślady. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą napaści jest 29-letni mieszkaniec gminy Piaski. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania.

- W jego domu funkcjonariusze ujawnili nielegalną uprawę konopi innych niż włókniste. Mężczyzna hodował dwie rośliny w specjalnie przygotowanym miejscu do ich uprawy. Funkcjonariusze znaleźli również środki odurzające i substancje psychotropowe o łącznej wadze ponad 96 gramów. Zabezpieczona metamfetamina i marihuana zostanie poddana badaniom laboratoryjnym - dodaje M. Curyk.

29-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, w wyniku którego poszkodowany doznał poważnych obrażeń, a także zarzuty posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prowadzenia nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Podejrzany przyznał się do winy. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

