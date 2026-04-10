39. Bieg Zwycięstwa w Bojanowie się nie odbędzie

Informację o odwołaniu tej wieloletniej imprezy przekazało dziś Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

„Z bólem serca informujemy, że podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji 39. Biegu Zwycięstwa Bojanowo 2026. Do listy startowej dopisało się sporo zawodników, co niezwykle cieszy. Jednak to wciąż nie jest satysfakcjonująca liczba” – czytamy w komunikacie organizatorów.

Organizatorzy podkreślają jednak, że to nie koniec historii wydarzenia. Bieg ma wrócić w przyszłości w nowej, bardziej atrakcyjnej formule, która ponownie przyciągnie uczestników.

„W tym miejscu liczymy też na Wasze sugestie i wskazówki – co zmienić, co poprawić, co wprowadzić. Możecie się z nami kontaktować mailowo, telefonicznie lub osobiście, by stworzyć takie sportowe wydarzenie, które nadal upamiętniać będzie tę wieloletnią bojanowską tradycję” – apelują.

Co z innymi biegami?

Najbliższa impreza biegowa w regionie odbędzie się 1 maja w Osiecznej. To XIII Bieg Borków, w ramach którego uczestnicy będą mogli wystartować na dystansach 5 i 10 kilometrów.

Na razie lista startowa również nie imponuje, choć zapisy cały czas trwają. Organizatorzy liczą, że w ostatnich dniach przed biegiem frekwencja jeszcze wyraźnie wzrośnie.

