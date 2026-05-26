Inwestycja z myślą o przyszłości
Prace budowlane w Osiecznej już trwają, a ich finał zaplanowano na koniec 2026 roku. Nowy obiekt powstaje w miejscu dotychczasowego boiska trawiastego, tuż przy Zespole Szkół. To kluczowy element rozwoju lokalnej infrastruktury, który ma służyć zarówno młodzieży, jak i całej lokalnej społeczności.
Ponad 7,5 miliona złotych na sport
Całkowity koszt tego ambitnego projektu to 7,8 miliona złotych. Realizacja jest możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu ogromnych środków zewnętrznych. Gmina zabezpieczyła dofinansowanie z dwóch kluczowych źródeł:
- 2,53 mln zł z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Wielkopolskim,
- 2,53 mln zł z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Łącznie dotacje pokrywają lwią część kosztów, co pozwala na realizację obiektu o najwyższym standardzie. Wykonawcą prac jest firma DAW-BUD z Kokorzyna, z którą umowę podpisano w kwietniu 2026 roku.
Sprawdzony projekt w nowoczesnym wydaniu
Konstrukcja hali w Osiecznej nie jest dziełem przypadku. Będzie to niemal bliźniacza kopia hali „Olimpia” z Kąkolewa. Wykorzystanie sprawdzonego, zmodyfikowanego projektu pozwoliło gminie znacznie przyspieszyć wszelkie procedury formalne oraz same prace budowlane.
Co znajdzie się w środku?
Serce obiektu stanowić będzie pełnowymiarowa arena sportowa o wymiarach 40 x 20 metrów. Boisko zostanie w pełni dostosowane do rozgrywek w:
- piłkę ręczną,
- koszykówkę,
- siatkówkę,
- halową piłkę nożną.
Z myślą o kibicach zaprojektowano stałe trybuny, które pomieszczą ponad 100 widzów.
Ekologia gra pierwsze skrzypce
To, co wyróżnia halę w Osiecznej, to dbałość o środowisko i niskie koszty utrzymania. Obiekt będzie w pełni energooszczędny dzięki zastosowaniu:
- Ogrzewania podłogowego zasilanego przez nowoczesną pompę ciepła.
- Dedykowanej instalacji fotowoltaicznej, która zapewni darmową energię ze słońca.
Zapraszamy do obejrzenia galerii wizualizacji poniżej – tak już niedługo będzie wyglądać sportowa duma Osiecznej!